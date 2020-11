Darum bietet sich eine größere Konsolidierung auf hohem Niveau an

Die Berichtssaison zum 3. Quartal 2020 befindet sich in den letzten Zügen.

Etwas anders sieht es beim Gewinn aus: Von den 330 Milliarden Euro an Umsätzen blieben beim operativen Ergebnis 14,3 Milliarden Euro übrig. Im Vergleich zum vorangegangenen Quartal, in dem die Gewinne insgesamt bei gerade einmal 203 Millionen Euro lagen, ist dies eine deutliche Verbesserung. Im Vergleich zum Vorjahresquartal sind die Gewinne aber um 47 % gesunken. Hier gibt es also Licht und Schatten.

Die Berichtssaison zum 3. Quartal 2020 befindet sich in den letzten Zügen. Laut der Unternehmensberatung EY erwirtschafteten die Unternehmen aus dem DAX in dem Zeitraum von Anfang Juli bis Ende September Rekordumsätze von rund 330 Milliarden Euro. Das klingt erst einmal sehr positiv. Allerdings lag das Wachstum gegenüber dem desaströsen Vorquartal „nur“ bei 16 % und gegenüber dem Vorjahresquartal sogar bei nur 0,4 %. Angesichts der Corona-Krise ist dies aber dennoch ein tolles Ergebnis.

Aber was hätte man in der aktuellen Krisen-Situation auch anderes erwarten können?! In Summe können sich die Zahlen aus dem DAX sehen lassen und man kann den aktuellen Stand des Index damit durchaus begründen. Das könnte man allerdings auch, wenn der DAX bei 12.000 oder 11.000 Punkten stehen würde.

Berichtssaison mit Licht und Schatten auch im S&P 500

Ähnlich sieht es aus, wenn man über den großen Teich blickt. Die Unternehmen aus dem S&P 500 haben im Vergleich zum Vorjahresquartal 1,6 % weniger umgesetzt. Und bei den Gewinnen gab es einen Rückgang um 7,1 % (siehe folgende Grafik). Negativ zu werten ist, dass es sich bereits um den sechsten Gewinnrückgang in den letzten sieben Quartalen handelt. Positiv zu werten ist, dass Analysten vor Beginn der Berichtssaison am 30. September einen Gewinnrückgang um 21,2 % erwartet hatten. Daher gibt es also auch hier Licht und Schatten.

Da die Unternehmen deutlich besser abgeschnitten haben als erwartet, lässt sich die Kurserholung des S&P 500 und der aktuelle Stand des Index von fast 3.600 Punkten ebenfalls damit begründen. Aber auch hier gilt: Man könnte mit den Zahlen genauso gut einen Indexstand von 3.300 oder 3.000 Punkten erklären.

Nicht das beste Umfeld für neue Trend- oder Allzeithochs

Denn letztlich sind die Geschäftszahlen weder im DAX noch im S&P 500 herausragend. Sie sind vielmehr gezeichnet von der Krise. Und wir haben es unter dem Strich in beiden Wirtschaftsräumen mit sinkenden Gewinnen zu tun. Das ist eigentlich nicht gerade das Umfeld für neue Trend- oder gar Allzeithochs. Deutlich tiefere Indexstände wären daher absolut plausibel.