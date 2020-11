DGAP-Media / 20.11.2020 / 09:29



Einblicke in die Engagements von Großunternehmen bei Start-ups und Jungunternehmen

Ergebnisse der hkp/// group Studie Pay for Pioneers 2020 - Organisation & Vergütung in Corporate Start-ups

Frankfurt am Main, 20. November 2020. Start-ups genießen mittlerweile eine sehr große öffentliche Aufmerksamkeit, insbesondere, wenn sie hohe Marktbewertungen aufweisen. Vielfach im Schatten dieser freien Start-ups betreiben gestandene bzw. Großunternehmen selbst eigene Gründungen oder haben sich an Jungunternehmen beteiligt. Die Unternehmensberatung hkp/// group hat die Landschaft der sogenannte Corporate Start-ups in Deutschland untersucht und in der jetzt vorgelegten Studie Pay for Pioneers 2020 insbesondere deren organisationale Anbindung und Vergütung untersucht und zentrale Aspekte für den Erfolg dieser Projekte identifiziert.



Etablierte Start-up Organisationen - Flottenverband in rauer See

An der Studie haben 51 Großunternehmen teilgenommen. Während rund ein Fünftel der Studienteilnehmer bislang ein eigenes Start-up gegründet haben, betreiben knapp ein Viertel zwischen zwei und vier Start-ups, mehr als die Hälfte zwischen fünf und bis zu 20 entsprechende Projekte. Immerhin 4 % der Studienteilnehmer verfügen über Organisationen mit mehr als 20 Jungunternehmen.

Unter den Studienteilnehmern, von denen mehr als die Hälfte börsennotiert sind, sind Vertreter mit Start-ups in den Branchen Technologie, Automobilhersteller und Zulieferer, in IT und Internet sowie Transport und Logistik besonders stark vertreten - ein Bild, das nach Auffassung der Studienautoren die Bedeutung von Start-ups in Branchen mit traditionell hoher Innovationskraft unterstreicht. Gleichzeitig ist es auch ein Hinweis auf Industriezweige, die sich in tiefgreifenden Umbrüchen befinden.

Mit Blick auf die Organisationsformen zeigt sich, dass die Anbindung von Start-ups auf verschiedenen Wegen erfolgt: über spezielle Geschäftsbereiche, rechtlich eigenständige Tochteruntergesellschaften oder - vor allem in Fällen mit einer größeren Menge an Start-ups - auch über spezielle Inkubatoren. Es dominieren allerdings die eigenständigen Tochterunternehmen (85%), wobei etwa die Hälfte der Studienteilnehmer mehr als nur eine Organisationsform parallel nutzt.