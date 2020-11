DAX lauert weiter unterm Widerstand

An der Lage hat sich nichts geändert. Gelingt ein Durchbruch nach oben, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum letzten oberen noch offenen Gap bei 13.500 Punkten zu rechnen. Prallt der DAX letztendlich am Widerstand nach unten ab, wäre die erste Anlaufmarke bei 12.600 Punkten am ersten auf der Unterseite noch offenen Gap zu sehen.

Aktuelle DAX-Lage