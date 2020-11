100 Euro Dividende & passives Einkommen bei Coca-Cola: Das ist dein Einsatz!

Aber Hand auf’s Herz: Wie viel benötigen wir als Investor, wenn wir eine Dividende in Höhe von 100 Euro ausgezahlt bekommen wollen? Eine Frage, die uns im Folgenden etwas näher beschäftigen soll.

Coca-Cola: 100 Euro Dividende, bitte!

Grundsätzlich werden wir natürlich ein wenig herumrechnen müssen, um diese Frage beantworten zu können. Allerdings gibt es zunächst etwas anderes, was wir klären müssen: Sollen es 100 Euro Dividende pro Monat oder pro Jahr sein? Lass uns einfach im Folgenden einen Blick auf beides riskieren.

Wie wir jedenfalls mit Blick auf die aktuelle Dividende erkennen können, zahlt der US-Konzern vierteljährlich eine Dividende in Höhe von 0,41 US-Dollar an die Investoren aus. Oder, auf das Gesamtjahr gerechnet, 1,64 US-Dollar. Bei einem derzeitigen Umrechnungskurs von 1,184 US-Dollar (19.11.2020, maßgeblich für alle Kurse) hieße das ein Wert in Euro in Höhe von 1,385. Wenn wir daher 100 Euro Dividende pro Jahr haben wollen, so hieße das, dass wir insgesamt 73 Aktien benötigen würden, um eine Gesamtdividende von 101,10 Euro zu erhalten. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs der Coca-Cola-Aktie von 44,49 Euro bedeutete das einen Einsatz in Höhe von 3.247,77 Euro. Das könnte eine Aktienposition sein, die in einem größeren Dividenden-Depot vorhanden ist.

Wenn wir also eine Dividende von 100 Euro pro Monat erhalten wollen (beziehungsweise effektiv 300 Euro pro Quartal), so müssen wir die Werte jetzt ca. mit 12 multiplizieren. Das heißt, wir benötigen 876 Anteilsscheine an dem US-Getränkekonzern. Die wiederum bei einem aktuellen Aktienkurs einem Gesamteinsatz in Höhe von 38.973,24 Euro entsprächen. Zugegebenermaßen könnte das eine doch recht hohe Position sein.