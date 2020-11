10.000 US-Dollar in den Börsengang von Alibaba investiert: So viel Geld hättest du heute!

Alibaba: 10.000 US-Dollar zum Börsengang investiert!

Eines vorweg: Wir wollen uns dieser Frage etwas näher widmen, indem wir einem sehr konkreten Rechenbeispiel auf den Grund gehen. Nämlich: Wie hätte sich eine Investition in Höhe von 10.000 US-Dollar entwickelt, wenn man sie zum Börsengang in Alibaba investiert hätte?

Dazu müssen wir zunächst zurück in das Jahr 2014 gehen. Per September dieses Jahres haben die Anteilsscheine des chinesischen E-Commerce-Akteurs das erste Mal Börsenluft geschnuppert, und das zu einem Ausgabepreis von 92,70 US-Dollar. Wer damals also 10.000 US-Dollar in Alibaba investiert hätte, der säße heute auf einem Aktienpaket in Höhe von 107 Anteilsscheinen an dem chinesischen Konzern.

Wenn wir einen Blick auf den heutigen Aktienkurs werfen, so stellen wir fest, dass wir zumindest deutlich mehr hätten. Die Aktie von Alibaba notiert gegenwärtig auf einem Kursniveau von 255,83 US-Dollar. Aus den investierten 10.000 US-Dollar wären damit rund 27.373,81 US-Dollar geworden. Damit hätte sich dein Einsatz seit dem Jahre 2014 mehr als ver-2,7-facht.

Heruntergerechnet auf jedes einzelne Jahr entspräche das einer Rendite in Höhe von 18,27 %, was deutlich über der Entwicklung der breiten Märkte liegt. Wobei ein Zeitraum von lediglich sechs Jahren natürlich kaum aussagekräftig ist, was eine langjährige Performance angeht. Dafür fehlt Alibaba einfach noch die Historie.

Ist Alibaba jetzt noch interessant?

Eine viel wichtigere Frage dürfte jedoch sein: Ist die Aktie von Alibaba auch heute noch interessant? Es gab zuletzt jedenfalls einen leicht negativen Newsflow. Das Umsatzwachstum im letzten Quartal ist eher schwach gewesen. Zudem wurde der Börsengang von Ant Financial von den chinesischen Behörden unterbunden. Das könnte ein politisches Risiko nach sich ziehen. Bei Alibaba gilt sowieso, dass der chinesische Markt aufgrund der Politik seine Tücken besitzt.