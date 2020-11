Sehr gutes Neugeschäft: Deutscher Fondsverband meldet neues Rekordvolumen Gastautor: Simon Weiler | 20.11.2020, 09:50 | 54 | 0 | 0 20.11.2020, 09:50 | Fonds fließen 71 Milliarden Euro zu

Investmentfonds flossen laut der neuesten Investmentstatistik des BVI bis Ende September 2020 rund 71 Milliarden Euro zu. "Das ist so viel wie im Vorjahreszeitraum und angesichts des turbulenten Börsenjahres ein sehr gutes Neugeschäft", konstatiert der deutsche Fondsverband BVI in einer aktuellen Presseaussendung. Hauptverantwortlich für diese Entwicklung sind laut dem Verband offene Spezialfonds (+47,6 Milliarden Euro an neuen Geldern) und offene Publikumsfonds (+20,5 Milliarden Euro). Geschlossene Fonds erzielten 2,8 Milliarden Euro. Aus Mandaten zogen Anleger 3,6 Milliarden Euro ab. Das dritte Quartal ist mit insgesamt 28,9 Milliarden Euro der absatzstärkste Dreimonatszeitraum in diesem Jahr. Offene Publikumsfonds: Mischfonds dominieren die Absatzliste » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen Diesen Artikel teilen ANZEIGE Broker-Tipp* Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten. * Wir möchten unsere Leser ehrlich informieren und aufklären sowie zu mehr finanzieller Freiheit beitragen: Wenn Sie über unseren Smartbroker handeln oder auf einen Werbe-Link klicken, wird uns das vergütet.

