Airship gibt Referenten von Elevate 2020 bekannt

Das Customer-Engagement-Unternehmen Airship kündigte heute die ersten Sprecher für Elevate 2020 an, dem interaktiven virtuellen Forum, das am Donnerstag, den 10. Dezember 2020 stattfinden wird. International angesehene Marketing­experten im Bereich digitale Kundenbindung werden darüber berichten, wie sie ihre Strategien angepasst und forciert haben, um in außergewöhnlichen Zeiten ihre Business-Ziele zu erreichen. Zu den bestätigten Referenten gehören Führungskräfte von AccuWeather, Alaska Airlines, BBC, Belk, Boots, DAZN, eToro, Hagebau, NBCUniversal, Onefootball, Sonos, Turner Sports Interactive und Vodafone … und es werden noch weitere dazukommen.

Die Registrierung für Elevate 2020 ist kostenlos. Das Programm beginnt für europäische Teilnehmer um 14 Uhr MEZ und für Besucher aus Nordamerika um 9 Uhr PST, für Asien/Pazifik um 19:00 Uhr SGT am Freitag, 11. Dezember. Das Event wird in Kooperation mit Branch, Mixpanel, Movable Ink und Radar veranstaltet.