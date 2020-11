BERENBERG belässt Encavis auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Encavis nach Zahlen von 15,00 auf 14,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des Betreibers von Solarparks und Windkraftanlagen habe die Markterwartungen leicht verfehlt, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen bleibe aber mit Blick auf die Jahresziele in der Spur./mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2020 / 18:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ENCAVIS Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de