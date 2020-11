BERENBERG belässt WACKER CHEMIE AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Wacker Chemie von 80 auf 90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein Austausch mit dem Vorstandsvorsitzenden des Spezialchemieunternehmens habe den Eindruck einer laufenden Erholung seit der Talsohle im zweiten Quartal untermauert, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach der starken Erholung seien die Aktien aber nur eine Halteposition./mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2020 / 18:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Wacker Chemie Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de