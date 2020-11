Exotenfonds: Wer sucht, der findet: Chancen abseits der Mainstreammärkte

In vielen Depots zeichnet sich ein gewisser Gleichklang ab. Wer sein Vermögen breiter streuen und Ertragschancen auch abseits der gängigen Fondsklassiker entdecken möchte, findet mit sogenannten Nischenfonds eine interessante Ergänzung.

Technologiefonds? Zählen mittlerweile zu den modernen Klassikern. FANG-Werte? Kaum ein großer Aktienfonds kommt noch an Facebook, Amazon & Co. vorbei. Die großen Standardwerte? Dürfte fast jeder in Form von Fonds oder ETFs im Depot haben. Also alles beim Alten lassen, bloß keine Experimente? Anleger, die ihr Depot etwas kreativer gestalten möchten, dabei aber auch – gerade jetzt in Corona-Zeiten – nicht auf Renditechancen verzichten wollen, finden mit sogenannten Themen- oder Nischenfonds interessante Anlagemöglichkeiten, die frischen Wind in die Vermögensaufstellung bringen können.