Köln (ots) -



- Attraktiver Freizeit- und Business-Van mit modernen Konnektivitäts-Lösungen

für kostenbewusste Berufspendler, viel beschäftigte Geschäftsreisende und

aktive Familien

- Interessantes Leasing-Angebot auf Basis des Ford S-MAX Trend mit 110 kW (150

PS) starkem Turbodiesel über drei Jahre - 30.000 Kilometer Gesamtlaufleistung

ohne Leasing-Sonderzahlung



Für alle, die das Geschäftliche gerne mit dem Schönen, dem Nützlichen und dem

Praktischen verbinden: Der Ford S-MAX steht Gewerbekunden jetzt bereits ab einer

monatlichen Ford Lease Full-Service-Nettorate von 269 Euro1) zur Verfügung. Die

attraktive Winter-Initiative von Ford steht unter dem Motto: "Von home bis

office" und umfasst auch das optionale Ford Lease Full-Service-Paket, das

Wartungs- und Inspektionsarbeiten sowie anfallende Verschleißreparaturen

einschließt. Als Basis der Berechnung dient der Ford S-MAX in der

Ausstattungsvariante "Trend" mit 110 kW (150 PS)* starkem EcoBlue-Turbodiesel

mit 2,0 Liter Hubraum und 6-Gang-Schaltgetriebe inklusive Metallic-Lackierung.

Die Vertragsdauer erstreckt sich über 36 Monate und beinhaltet eine

Gesamtlaufleistung von 30.000 Kilometern ohne Leasing-Sonderzahlung.





Der langstreckentaugliche Freizeit- und Business-Van mit bis zu siebenSitzplätzen sowie einem großzügigen, vielfach variablen Innenraum vereint dasBeste mehrerer Welten: Er kombiniert ein attraktives Design mit souveränemPlatzangebot und einer Fahrdynamik auf dem für Ford charakteristisch hohenNiveau. Apropos Design: Die Leserinnen und Leser des Magazins auto motor undsport haben den Ford S-MAX im Oktober 2020 zum attraktivsten Newcomer des Jahresin der Kategorie "Vans" gekürt. Bei der aktuellen Wahl "autonis - BesteDesign-Neuheit 2020" konnte der S-MAX 33,8 Prozent der abgegebenen Stimmen aufsich vereinen und sich damit den Sieg in seinem Segment sichern.Bei Komfort, Antrieben, Assistenzsystemen und Konnektivität überzeugt der S-MAXmit modernen Technologien. So verwandelt das serienmäßige FordPass ConnectModem2) das Fahrzeug zum rollenden Büro mit WLAN-Hotspot3) für bis zu zehnMobilgeräte. Zur Serienausstattung zählt auch das Kommunikations- undEntertainmentsystem Ford SYNC 3, mit dem sich die Audio-, Navigations- undKlimafunktionen des Autos über einfache Sprachbefehle oder den acht Zoll großen,gut erreichbaren Touchscreen steuern lassen. Das gleiche gilt für eingebundeneSmartphones, die sich über die Standards Apple CarPlay4) und Android Auto4) mitFord SYNC 3 verbinden.Ford bietet den S-MAX netto ab 31.386,55 Euro an. Zur Wahl stehen vier