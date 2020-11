Marktkommentar: Nasdaq testet 12.000-Punkte-Marke

Der technologielastige Nasdaq testet am Freitag die vielbeachtete Marke von 12.000 Punkten, nachdem die Verluste dieser Woche gestern größtenteils ausgeglichen werden konnten.

Der Future für die Nasdaq hatte im vorbörslichen Handel nach dem Streit zwischen US-Finanzminister Steven Mnuchin und der Federal Reserve über ihre Notfallkreditfazilitäten zuerst etwas nachgegeben. US-Präsident Trump hat im März das CARES-Gesetz (2,2 Billionen Dollar) unterzeichnet, das die Befreiung von bestimmten Rechnungslegungs- und Finanzberichterstattungsvorschriften vorsieht. Laut Mnuchin sollen mehrere Programme nicht verlängert und nicht verwendete CARES-Mittel an das Finanzministerium zurückgegeben werden.

EURUSD notiert am Freitag auf dem höchsten Stand seit fast zwei Wochen. Die Euro-Bullen konnten gestern Nachmittag auf der Höhe der Wochentiefs einen kurzfristigen Doppelboden (M30) ausbilden, den 50er-EMA im 4-Stunden-Chart zurückerobern und einen neuen Aufwärtsimpuls einleiten. Die Aufwärtsbewegung verlor jedoch vor der mehrmonatigen Widerstandszone bei 1,19 an Dynamik, sodass sich bei der jüngsten 4-Stunden-Kerze ein Bearish-Engulfing sowie ein potenzielles Triple-Top abzeichnet.

Der DE30 erlebte am Freitag zu Beginn der Kassasitzung einen weiteren Fehlausbruch an der unteren Grenze der kurzfristigen Seitwärtsrange zwischen 13.070 und 13.140 Punkten. Seit letzter Woche sucht der Index nach einer klaren Richtung. Kurstechnisch hat sich seit der November-Rallye wenig getan, was mit einem deutlichen Rückgang der Volatilität verbunden war. Dies könnte auf eine Rückkehr zu normalen Marktbedingungen hindeuten oder nur Teil der Konsolidierung sein. Ein nachhaltiger Ausbruch aus dem genannten Bereich wird mehr Klarheit schaffen.



