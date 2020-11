Mit Discount-Calls auf die Deutsche Börse-Aktie können Anleger nicht nur bei einem steigenden Aktienkurs, sondern auch bei einem stagnierenden oder leicht nachgebenden Kurs zu positiven Renditen gelangen.

Nach der massiven Kurserholung, im Zuge derer die Deutsche Börse-Aktie (ISIN: DE0005810055) von ihrem Jahrestief vom 18.3.20 bei 92,92 Euro bis zum 22.7.20 auf das Allzeithoch bei 170,15 Euro anstieg, gab der Aktienkurs bis Anfang November auf bis zu 125 Euro nach.

Die Übernahme der Deutsche Börse von 80 Prozent der Institutional Shareholder Services Inc. (ISS), einem führenden Anbieter von Governance-Lösungen, ESG-Daten und Analytik, beflügelte die Aktie kurzfristig. Im allgemein wenig bewegten Marktgeschehen der vergangenen Tage gab die Aktie allerdings wieder leicht nach. Wer in der aktuellen Situation nicht unbedingt von einem unmittelbar bevorstehenden Kursanstieg der Deutsche Börse-Aktie rechnet, aber dennoch von einem halbwegs stabilen Kursverlauf ausgeht, könnte eine Investition in Discount-Calls ins Auge fassen. Mit Discount-Calls finden Anleger nicht nur bei einem steigenden, sondern auch bei einem stagnierenden oder fallenden Kurs der Deutsche Börse-Aktie interessante Renditechancen vor.