Warum Agenturen endlich aufhören müssen, so brav zu sein! (FOTO)

Hamburg (ots) - Corona hat die Branche durchgerüttelt, doch die Marktsituation

war schon vorher agenturfeindlich. Jetzt verstärken sich die bereits

vorherrschenden Tendenzen: Kunden frieren spontan Budgets ein, verlangen enorme

Vorleistungen ehe sie sich festlegen, die Unsicherheit, in Kommunikation zu

investieren wird größer, Aufträge werden nur in Häppchen verteilt, Kunden sind

noch preissensibler, ganz zu schweigen vom Pitch-Zirkus der letzten Jahre.



" Schon vor Corona hatten Agenturen den starken Wunsch, als Partner auf

Augenhöhe wahrgenommen zu werden und gemeinsam mit ihren Kunden sinnvolle,

strategische Projekte und Ziele entwickeln und umsetzen zu können - ohne sich

für jede Projektstunde rechtfertigen zu müssen ", sagt Giso Weyand, der seit 24

Jahren Beratungsunternehmen und Agenturen bei der Weiterentwicklung berät und

der jetzt sein Buch "Trusted Advisor" für Agenturen vorstellt. Darin zeigt er,

wie Agenturen von Beratungshäusern lernen und in die Rolle eines Trusted

Advisors schlüpfen können: Auf Augenhöhe, langfristig, partnerschaftlich und vor

allem - anders vergütet als Zeit gegen Geld.







was zu tun ist: " Wir brauchen die Vorschläge bis dann und dann. Pitchen Sie

gerne mit, wir würden gerne dieses und jenes sehen. Nein, mit Herrn Müller

können Sie erst nach der Auswahlrunde sprechen." Die Agentur spielt mit, weil

sie den Job möchte und weil es branchenüblich ist: etliche Anbieter konkurrieren

um den Auftrag und sehen keine Alternative als sich durch noch mehr Demut und

Fleiß durchzusetzen. Eine Rolle, die sich bei der Leistungserbringung dann nicht

mehr ändert.



Wo man sich für Einsparungen entscheidet, liegt das meist nicht an der Arbeit

der Agenturen, sondern an der grundlegenden Basis der Zusammenarbeit.



" Agenturen, die ein Partner auf Augenhöhe sein wollen, müssen aufhören,

Kundenwünsche als reine Erfüllungsgehilfen abzuarbeiten und stattdessen

gemeinsam mit dem Kunden echte Ziele erarbeiten. Dazu gehört auch mal ein Nein

an der richtigen Stelle. Nur dann kommen Kunden auch mit größeren strategischen

Fragen, sind bereit, vor einem Angebot ausführlich gemeinsame Ziele zu klären,

vertrauen auf die Kompetenz der Agentur, fragen aktiv um Rat und suchen nicht

die günstigste Lösung, sondern einen langfristigen Partner ", sagt Giso Weyand.



Einen Dienstleister kann man austauschen, Expertenrat findet man immer auch noch

irgendwo günstiger, als Trusted Advisor dagegen machen Agenturen sich Seite 2 ► Seite 1 von 2



