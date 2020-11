DWS Top Dividende: Rekordausschüttung im Ausnahmejahr 2020

3,65 Euro je Anteilsschein

Pro Anteilsschein zahlt die DWS am 20. November 2020 3,65 Euro an die Anleger des DWS Top Dividende LD aus. Das sind 5 Cent mehr als im Jahr zuvor und ein neuer Rekord. Die Ausschüttungsrendite liegt mit 3 Prozent deutlich oberhalb der Inflationsrate, die in Deutschland aktuell 0,7 Prozent beträgt. Die DWS überweist in Summe rund 520 Millionen Euro an die Anteilseigner des DWS Top Dividende. Seit Auflegung des DWS-Aktienflaggschiffs am 28. April 2003 wurden insgesamt rund 5 Milliarden Euro an die Anleger des weltweit anlegenden Aktienfonds ausgeschüttet. „Während viele Unternehmen – vorrangig in Europa – ihre Dividende kürzen oder streichen mussten, konnten wir uns diesem Trend mit dem DWS Top Dividende fast vollständig entziehen. Die wenigen Kürzungen im Fonds wurden sogar von den Dividendenerhöhungen überkompensiert“, erklärte Thomas Schüßler, Fondsmanager und Global Co-Head Equities bei der DWS.

Der langfristig orientierte und auf Qualitätsunternehmen ausgerichtete Investmentstil des Fonds hat sich damit einmal mehr bewährt: „Wir investieren vorrangig in die Aktien von Unternehmen, die selbst in Krisenzeiten stabile Zahlungsströme aufweisen“, sagte Schüßler, der das Portfolio seit 2005 managt. Auch für 2021 ist der Fondsmanager optimistisch: „Die von uns selektierten Unternehmen sollten auch künftig in der Lage sein, eine attraktive Dividende zu zahlen. Ich rechne erneut mit einer Steigerung der Dividendenzahlungen.“