State Street Global Advisors: Global CIO Lacaille kümmert sicht künftig um das unternehmensweite ESG-Programm

In seiner neuen Rolle übernimmt Lacaille die unternehmensweite Leitung der Lösungen, Leistungen und Vordenkerrolle des Unternehmens im Bereich ESG (Environmental, Social and Governance), und zwar für alle Sparten von State Street. Lacaille berichtet an Ronald O'Hanley, den Chairman und Chief Executive Officer von State Street.

State Street steht seit vielen Jahren in allen seinen Geschäftsfeldern an der Spitze der Innovation und bietet erstklassige ESG-Lösungen, darunter Berichts- und Analysetools, grundlegende wissenschaftliche Recherchen sowie Investmentlösungen und -produkte. Da die Nachfrage nach Diensten, Beratungsleistungen und Investmentlösungen im Bereich ESG weiter zunimmt, übernimmt Lacaille die Koordinierung und Optimierung der ESG-Maßnahmen und -Strategien, damit diese die sich laufend verändernden Bedürfnisse der Kunden auch weiterhin erfüllen.