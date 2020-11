Nachdem wir im Eilverfahren die $18500 angelaufen haben, gönnen sich die Bullen eine Verschnaufpause. Wir gehen davon aus, dass es sich bei dieser um eine kurze Korrektur im Rahmen der Welle (iv) in Blau handelt.

Nach Abschluss dieser würde dann eine weitere Aufwärtsbewegung anstehen.

Bitcoin 19.11.2020

Diese könnte uns in Regionen der $20000 befördern. Trotzdem muss noch eine größere Korrektur erfolgen, diese könnte aber weiter auf die Wartebank geschoben werden. Bis keine größere Korrektur erfolgt, steht die Aufwärtsbewegung auf einem wackeligen Fundament. An unserem letzten Einstieg halten wir weiter fest. Dieser ist seit gestern auf dem Einstiegspunkt abgesichert. Es besteht also kein Risiko mehr auf Verlust.

Nachdem Ethereum endlich über die $468.68 nachhaltig ausbrechen konnte und auch ein neues Zwischenhoch erreicht hat, kränkeln die Bullen bereits wieder. Zum heutigen Morgen befinden wir uns bereits wieder zurück im $468.68 Bereich. Die Bullen müssen hier für weitere Aufwärtsbewegungen sorgen.

Bitcoin 18.11.2020

Das Aufholpotenzial zum Bitcoin bleibt weiterhin erhalten und Kurse im $620 Bereich sind unsere Primärerwartung. Mit unserem Longeinstieg bleiben wir wie dargestellt auf dem Einstand abgesichert investiert.

