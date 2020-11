Schnapp’ sie dir alle

Lasset die Spiele beginnen

Einige Leser erinnern sich vielleicht noch an die Anfänge der Videospiele – seien es die spannenden Verfolgungsjagden bei Pac-Man oder eine rasante Fahrt entlang der Rainbow Road in Mario Kart. Seit damals hat sich die Videospielbranche erheblich weiterentwickelt. In den letzten zwei Jahrzehnten erlaubten technologische Fortschritte, insbesondere das exponentielle Wachstum der Rechenleistung, einen Übergang von Einzelkonsolen über Mobiltelefone bis hin zu Online-Spielen. Damit einher geht auch die wachsende Zahl an Möglichkeiten, diese Spiele gemeinsam mit anderen zu spielen, was wiederum erhebliches Wertschöpfungspotenzial geschaffen hat.

Welt 1-1