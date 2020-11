nal von minden will 80 Millionen Corona-Schnelltests pro Monat herstellen (FOTO)

Moers (ots) - Überall spielen Corona-Schnelltests eine zunehmend wichtige Rolle, um die Pandemie einzudämmen - auch wenn erste Impfstoffe nun in Sicht sind. Das Medizintechnik-Unternehmen nal von minden GmbH aus Moers in Deutschland verdoppelt daher die Produktion: Jetzt im November werden bereits 40 Millionen Antigen-Schnelltests hergestellt. Bis Januar sollen es dann 80 Millionen sein - und zwar jeden Monat!



"Wir verdoppeln weiter unsere Produktion an Corona-Schnelltests, denn wir wollen mithelfen die Pandemie einzudämmen", sagt Roland Meißner, Geschäftsführer der nal von minden GmbH. Die Nachfrage am NADAL Covid-19-Antigentest sei sehr hoch. Daher wurde bereits im November die monatliche Produktion von zuvor 20 Millionen Schnelltest auf 40 Millionen hochgefahren. Jetzt werden die Produktionskapazitäten weiter zügig ausgebaut. Das neue Ziel: Ab Januar monatlich 80 Millionen Corona-Schnelltests zur Verfügung stellen! "Eventuell Infizierte können mithilfe der Schnelltests sofort ermittelt und damit andere Menschen besser vor Corona geschützt werden", betont Meißner.