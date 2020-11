Matsushita fördert eigenen Speicher-Standard

Der Matsushita-Konzern will die SD-Speicher-Karten zum Standard machen. Diese Karten speichern Daten, wie komprimierte Musik, auf Halbleiterspeichern. Matsushita Electric wird einen tragbaren Audiospieler verkaufen, der die SD-Karten verwendet. Bereits ab Dezember sollen monatlich 3.000 Geräte in den Handel kommen. Matsushita Communications wird SD-Speicher-Karten in digitalen Autoradios einsetzen. Diese Aktion zielt auf Unternehmen wie Sony, die eigene Speicherkarten populär machen wollen.





Matsushita Electric Industrial ist ein großer Hersteller elektrischer und elektronischer Geräte. Des weiteren werden elektronische Bauelemente und Industrieausrüstungen gefertigt. Die bekanntesten Marken des Konzerns sind Panasonic, National, Technics und Quasar.





