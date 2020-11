Essen/Mülheim a. d. Ruhr (ots) -



"Wer rechtzeitig Geschenke besorgen will, hat rund um den Black Shopping Fridaybei ALDI die beste Gelegenheit dazu. Über 40 Produkte aus den Bereichen Technik,Elektronik, Haushalt, Outdoor - von den Apple AirPods (2019) 2. Generation biszum Outdoor Whirlpool - sind stark herabgesetzt", sagt Marco Ganser, DirectorMarketing bei ALDI SÜD.Auch online gibt es einiges zu entdecken. "Wir haben die Aktionsprodukte fürunseren Online-Shop noch einmal aufgestockt. Damit wollen wir unseren Kunden denWeihnachtseinkauf während des Lockdowns erleichtern", erklärt Stefan Michels,Director Marketing bei ALDI Nord.So sehen die Rabattaktionen im Detail aus:Black Shopping Friday (Freitag 27.11.)Zu den Super Technik Deals zählen unter anderem die Apple AirPods (2019) 2.Generation, der Fitnesstracker Xiaomi Mi Band 4, Blaupunkt BluetoothLautsprecher, ein Tefal Optigrill (alle bei ALDI Nord und ALDI SÜD erhältlich)oder das Tom Tom Via 62 Navigation (nur bei ALDI Nord erhältlich).Cyber Monday (Montag 30.11.)Der Cyber Monday findet bei ALDI Nord und bei ALDI SÜD ausschließlich onlinestatt. An diesem Tag lohnt es mehr denn je, bei ALDI liefert vorbeizuschauen:Kunden können sich auf stark herabgesetzte Technikprodukte freuen, etwa denTerrassenheizer Elegance von Enders oder den Outdoor Whirlpool White Marble.Cyber Week bei ALDI Nord (Montag 23.11. bis Samstag 28.11.)ALDI Nord ergänzt die Deals in den Filialen zusätzlich mit der Cyber Week imNetz. Unter ALDI liefert finden Kunden im Online-Shop von ALDI Nordherabgesetzte Produkte und Schnäppchen. Die Lieferung nach Hause erfolgtkostenlos.Eine Übersicht finden Sie bitte in der als pdf beigefügten Produktübersicht.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord: Serra Schlesinger, mailto:presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Nastaran Amirhaji mailto:presse@aldi-sued.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/112096/4769057OTS: ALDI