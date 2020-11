Nachdem die BioNTech Aktie in den Tagen zuvor die charttechnische Unterstützung um 85,05/87,07 Dollar ausführlich getestet hatte, konnte sich die Biotech-Aktie gestern an der NASDAQ aus dieser Zone etwas nach oben absetzen. Im Tagesverlauf erreichte BioNTechs Aktienkurs in der Spitze 95,09 Dollar und ging mit fast 5 Prozent Tagesplus bei 94,93 Dollar aus dem Handel. Wie in unseren letzten 4investors-Chartchecks zur BioNTech Aktie ...