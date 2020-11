Bluestone borht 1.380 g/t Gold (44 Unzen/T) und 2.194 g/t Silber über 1,2 Meter Bohrungen werden fortgesetzt für weitere Bonanza-Goldgehalte auf Cerro Blanco

19. November 2020 - VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - Bluestone Resources Inc. (TSXV:BSR | OTCQB:BBSRF) ("Bluestone" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/bluestone-resou ... ) freut sich, zusätzliche hochgradige Bohrergebnisse aus dem laufenden Bohrprogramm in der Südzone des Goldprojekts Cerro Blanco (das "Projekt") bekannt zu geben. Fünf Bohrgeräte sind sowohl im Untertagebau als auch an der Oberfläche in Betrieb. Diese Ergebnisse bestätigen weiterhin die Kontinuität und den hohen Gehalt der epithermalen aderartigen Mineralisierung, einschließlich mehrerer bonanzaartiger Abschnitte und der höchsten jemals in der Geschichte des Projekts erhaltenen Goldanalyse von 1.380 g/t Au auf 1,2 Metern, was die frühere höchste Analyse von 674,8 g/t Au und 2.863 g/t Ag auf 1,3 Metern, die in der Pressemitteilung der letzten Woche veröffentlicht wurde (siehe Pressemitteilung vom 10. November 2020 ), übertrifft.

Die Ergebnisse von drei Untertage- und zwei Oberflächenbohrlöchern werden in dieser Pressemitteilung veröffentlicht. Zu den Highlights zählen die folgenden nicht gedeckten Abschnitte, die die tatsächliche Mächtigkeit der Adern darstellen.

Untertage Löcher

- 1,7 Meter mit einem Gehalt von 16,2 g/t Au und 61,5 g/t Ag (UGCB20-180)

- 4,1 Meter mit einem Gehalt von 334,7 g/t Au und 518 g/t Ag, einschließlich 1,0 Meter mit einem Gehalt von 1.380 g/t Au und 2.194 g/t Ag (UGCB20-180)

- 2,1 Meter mit einem Gehalt von 23,0 g/t Au und 38,5 g/t Ag (UGCB20-181)

- 1,1 Meter mit einem Gehalt von 150,5 g/t Au und 62,8 g/t Ag (UGCB20-181)

- 4,5 Meter mit einem Gehalt von 75,7 g/t Au und 32,8 g/t Ag, einschließlich 1,4 Meter mit einem Gehalt von 152,7 g/t Au und 124 g/t Ag (UGCB20-181)

- 3,2 Meter mit einem Gehalt von 17,0 g/t Au und 72,1 g/t Ag (UGCB20-182)

Oberflächenbohrungen

- 1,0 Meter mit einem Gehalt von 98,1 g/t Au (Silberprobe ausstehend, CB20-428)

- 4,2 Meter mit einem Gehalt von 57,6 g/t Au und 115 g/t Ag (CB20-430)

- 9,0 Meter mit einem Gehalt von 34,6 g/t Au und 66,9 g/t Ag einschließlich 1,5 Meter mit einem Gehalt von 144,4 g/t Au und 282 g/t Ag (CB20-430)

David Cass, Vice President of Exploration, sagte: "Es ist aufregend, mehr hohe Grade von unserem Bohrprogramm zu erhalten, wenn unser Programm an Fahrt gewinnt. Bemerkenswert ist, dass dieser jüngste hochgradige Abschnitt von 1.380 g/t Gold in UGCB20-180 eine andere Ader und Zone der Lagerstätte darstellt als der erst letzte Woche gemeldete 675 g/t Au-Abschnitt. Beide Abschnitte sind durch einen Höhenunterschied von etwa 160 Metern getrennt und zeigen die Verteilung der Bonanza-Grade auf allen Ebenen der Lagerstätte. Die Untersuchungsergebnisse der Bohrlöcher UGCB20-180 und UGCB20-181 tragen zur Definition eines außergewöhnlich hochgradigen, nach Süden abfallenden Ausläufers innerhalb der Hauptzuführungsader VS_01 bei, der mindestens 60 Meter breit ist. ”

Jack Lundin, CEO, kommentierte: "Diese rekordverdächtigen hochgradigen Golduntersuchungen sind wirklich beeindruckend. Die Tatsache, dass wir die beiden besten Abschnitte in der Geschichte des Projekts innerhalb weniger Wochen nacheinander erhalten haben, spiegelt vielleicht das bessere Verständnis des Teams für die Lagerstätte wider, das die Grundlage für unsere Zielbohrungen bildet. Ebenso ermutigend ist die Tatsache, dass wir weiterhin neue Adern finden, wie jene, die in allen bis auf eines der fünf Bohrlöcher durchschnitten wurden und die zusätzliches Potenzial für die zukünftige Erweiterung der Ressource bieten".

Der Schwerpunkt des Bohrprogramms liegt auf der Verbesserung der Definition von Schlüsseladern parallel zur Erweiterung der hochgradigen Mineralisierung für bekannte Adern außerhalb der aktuellen Ressourcenhülle. Die Arbeiten werden voraussichtlich auf dem Infill-Bohrprogramm aufbauen, das 2019 in der Nordzone der Lagerstätte abgeschlossen wurde und zu einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung von 1,41 Millionen Unzen Gold mit durchschnittlich 10,3 g/t in gemessenen und angezeigten Kategorien führte (siehe technischer Bericht vom 29. Januar 2019, der in der Pressemitteilung vom 6. November 2019 aktualisiert wurde).

Bohrabschnitte (diese Pressemitteilung)

HOLE-ID VON (m) Bis (m) KERN-Intervall (m) WAHRE BREITE (m) Au g/t Ag g/t Venen-ID UGCB20-180 6.81 9.93 3.1 1.6 5.4 31.4 N 17.63 18.63 1.0 1.0 4.2 28.7 N 29.04 32.16 3.1 1.7 16.2 61.5 N 50.22 55.26 5.0 2.8 5.6 18.0 N 104.85 106.38 1.5 1.3 3.8 3.1 N 170.57 175.93 5.4 4.1 334.7 518.5* VS_01, VS_21 einschl. 174.73 175.93 1.2 1.0 1,380.0 2,194.0 VS_01 UGCB20-181 33.55 34.55 1.0 1.0 9.8 29.9 N 58.00 59.50 1.5 1.0 7.0 23.9 N 63.00 64.02 1.0 0.9 4.8 18.4 N 67.31 68.31 1.0 0.9 5.0 39.6 N 78.26 83.71 5.4 1.8 6.1 6.8 N 99.00 103.75 4.8 2.1 23.0 38.5 N 107.34 108.34h 1.0 0.8 8.1 6.3 N 141.24 142.24 1.0 1.0 4.5 2.8 N 178.48 179.48 1.0 1.0 9.6 6.0 N 198.32 199.38 1.1 1.1 150.5 62.8 VS_21 210.61 215.70 5.1 4.5 75.7 32.8 VS_01 einschl. 210.61 212.03 1.4 1.1 152.7 124.0 VS_01 UGCB20-182 6.43 10.36 3.9 3.2 17.0 72.1 VS_16 13.80 14.82 1.0 1.0 31.3 97.0 VS_15 20.35 25.94 5.6 4.6 5.5 36.0 VS_11 34.52 37.70 3.2 3.1 7.8 25.0 VS_09, VS_10 41.25 42.25 1.0 1.0 10.6 20.5 VS_08 50.29 51.31 1.0 1.0 9.0 54.9 VS_07 56.93 57.93 1.0 1.0 5.1 7.5 VS_06 CB20-428 181.81 183.31 1.5 0.2 10.9 4.1 N 232.56 233.60 1.04 1.0 98.1 ** VS_06 CB20-430 120.78 121.95 1.17 1.0 5.0 ** N 215.88 218.30 2.4 2.0 7.5 11.5 VS_10 226.32 231.24 4.9 4.2 57.6 115.0 VS_06, VS_07 227.32 236.47 9.2 9.0 34.6 66.9 VS_05 bis 08 227.32 228.93 1.6 1.5 144.4 282.0 VS_08 einschl. 291.65 292.65 1.0 1.0 9.3 9.5 VS_01

N - Neue oder unmodellierte Vene. Fettgedruckte Intervalle werden im Text der Pressemitteilung zitiert. Die Adern sind ungeschliffen. Eine Tabelle mit Lochkoordinaten und Informationen zu Azimut und Neigung liegt der dieser Pressemitteilung beigefügten Draufsicht bei. * Intervall 173,73 -174,73 m mit einem Gehalt von > 100 g/t, wobei der endgültige Gehalt noch aussteht. ** Silberuntersuchungen stehen noch aus.

Pläne und Schnitte einschließlich Bohrlochstandorte und Kernfotos können durch Klicken auf HIER abgerufen werden.

Bohrloch Zusammenfassung

Bei den Bohrlöchern UGCB20-180 und UGCB20-181 handelt es sich um Infill-Löcher, die in steilen Winkeln (71 bzw. 86 Grad) vom Untertagebau aus gebohrt wurden, mit dem Hauptziel, einen hochgradigen, nach Süden abfallenden Ausläufer innerhalb der Hauptzuführungsader VS_01 besser zu definieren und zu bestätigen und seine Beziehung zu seiner subparallelen Ausdehnung VS_21 besser zu definieren.

Beide Bohrlöcher durchschnitten erfolgreich ihre Ziele mit außergewöhnlichen Goldgehalten, die die früheren Ergebnisse übertreffen. Die Ergebnisse beinhalteten 4,1 Meter mit einem Gehalt von 334,7 g/t Au und 518 g/t Ag (einschließlich 1,0 Meter mit einem Gehalt von 1.380 g/t Au und 2.194 g/t Ag) in UGCB20-180 und 5,1 Meter mit einem Gehalt von 75,7 g/t Au und 32,8 g/t Ag (einschließlich 1,4 Meter mit einem Gehalt von 152,7 g/t Au und 124 g/t Ag) in UGCB20-181.

Bemerkenswert waren fünf steil abfallende Adern, die in beiden Bohrlöchern gebohrt wurden und neue Adern außerhalb des aktuellen Ressourcenmodells darstellen und das Potenzial aufweisen, durch weitere Bohrungen und Definitionen zusätzliche Unzen zu erzeugen. Der beste Abschnitt ergab durchschnittlich 23 g/t Au und 38,5 g/t Ag über eine tatsächliche Breite von 2,1 m (UGCB20-181 von 99 m).

Bohrloch UGCB20-182 bestätigte erfolgreich die neigungsabwärts verlaufenden Gehalte der Adern VS_06 bis VS_16 mit einem besten Gehalt von 17 g/t Au und 72 g/t Ag auf einer tatsächlichen Breite von 3,2 Metern (VS_16).

Bohrloch UGCB20-428 wurde speziell gebohrt, um nach hochgradigen Erweiterungen von VS_06 und subvertikalen Venen mit hängender Wand zu suchen. Das Bohrloch war mit 98,1 g/t, die über 1 Meter gebohrt wurden, erfolgreich.

Bohrloch UGCB20-430 wurde gebohrt, um die Venen VS_05 bis 08 und die Fußwandvene VS_01 zu bestätigen. Eine Zone mit einem Gehalt von 34,6 g/t wurde über 9 Meter gebohrt, die eine konvergierende Zone darstellt, die 1,5 Meter mit einem Gehalt von 144 g/t Au im Zusammenhang mit VS_08 umfasst.

Die Edelmetallmineralisierung bei Cerro Blanco steht in Zusammenhang mit klassischen epithermalen Quarzadularia-Adern mit geringer Sulfidierung und Adernschwärmen, die in einer veränderten Abfolge von vulkanoklastischem und sedimentärem Gestein beherbergt sind. Höhere Gehalte (>20 g/t Au und >60 g/t Ag) stehen in Zusammenhang mit sichtbaren Gold-, Elektrum- und Silbersulfiden in kolloformgebundenen Adern im Ginguro-Stil.

Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolle

Die in dieser Pressemitteilung aufgeführten Untersuchungsergebnisse wurden von Inspectorate Laboratories ("Inspectorate"), einer Abteilung von Bureau Veritas, durchgeführt, bei denen es sich um nach ISO 17025 akkreditierte Laboratorien handelt. Die Protokollierung und Probenentnahme werden vor Ort in Cerro Blanco von Mitarbeitern des Unternehmens gemäß einem von Bluestone entwickelten QA/QC-Protokoll durchgeführt. Die Proben werden in sicherheitsversiegelten Beuteln zur Probenvorbereitung in die Inspectorate Labs nach Managua, Nicaragua, transportiert. Die Zellstoffproben werden dann an Inspectorate Labs in Reno, NV, USA, verschickt und unter Verwendung von Industriestandard-Testverfahren auf Gold und Silber untersucht. Gold und Silber wurden mit einer 30-Gramm-Charge mit Atomabsorption und/oder gravimetrischem Abschluss auf Werte über 5 g/t Au und 100 g/t Ag analysiert. Die analytische Genauigkeit und Präzision wird durch die Analyse von Reagenzienrohlingen, Referenzmaterial und Wiederholungsproben überwacht. Die Qualitätskontrolle wird außerdem durch das QA/QC-Programm von Bluestone gewährleistet, das das Einfügen von blinden zertifizierten Referenzmaterialien (Standards) und Feldduplikaten in den Probenstrom beinhaltet, um die analytische Präzision und Genauigkeit jeder Probencharge unabhängig zu bewerten, sobald sie vom Labor empfangen wird. Eine Auswahl von Proben wird zur Kontrollanalyse und zusätzlichen Qualitätskontrolle an ALS Chemex Laboratories in Vancouver geschickt.

Qualifizierte Person

David Cass, P.Geo., Vice President Exploration, ist die designierte qualifizierte Person für diese Pressemitteilung gemäß National Instrument 43-101 und hat überprüft und verifiziert, dass die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die oben in dieser Pressemitteilung dargelegt sind, korrekt sind, und genehmigt daher diese schriftliche Offenlegung der technischen Informationen.

Über Bluestone Resourcs

Bluestone Resources ist ein Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seiner zu 100 % unternehmenseigenen geothermischen Projekte Cerro Blanco Gold und Mita Geothermal in Guatemala konzentriert. Eine Machbarkeitsstudie zu Cerro Blanco (siehe Pressemitteilung vom 29. Januar 2019) ergab eine robuste Wirtschaftlichkeit mit einer raschen Amortisation. Die durchschnittliche Jahresproduktion wird in den ersten drei Jahren der Produktion voraussichtlich 146.000 Unzen pro Jahr betragen, wobei sich die Gesamtkosten auf 579 $/Unze belaufen werden (gemäß der Definition der Richtlinien des World Gold Council, abzüglich der allgemeinen und Verwaltungskosten der Unternehmen). Das Unternehmen wird unter dem Symbol "BSR" an der TSX Venture Exchange und "BBSRF" an der OTCQB gehandelt.

Im Auftrag von Bluestone Resources Inc.

"Jack Lundin"

Jack Lundin | CEO & Direktor

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist)

TSX Venture Exchange) übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorausschauende Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "vorausblickende Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung und "vorausblickende Aussagen" im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammen "vorausblickende Aussagen"). Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Bluestone Resources Inc. ("Bluestone" oder das "Unternehmen") glaubt, erwartet oder vorhersieht, in der Zukunft eintreten werden oder können, einschließlich, ohne Einschränkung: auf den Markt für Bluestone's Stammaktien, Vorzugsaktien, Schuldverschreibungen, Zeichnungsbelege, Einheiten, Optionsscheine und Aktienkaufverträge; die Umwandlung der abgeleiteten Mineralressourcen; die Erhöhung der Menge an gemessenen Mineral- und angezeigten Mineralressourcen; der vorgeschlagene Zeitplan und die Vorteile weiterer Bohrungen; der vorgeschlagene Zeitplan und die Vorteile der Machbarkeitsstudie; Aussagen über die Pläne des Unternehmens für seine Mineralgrundstücke; Bluestone's Geschäftsstrategie, Pläne und Aussichten; die zukünftige finanzielle oder betriebliche Leistung von Bluestone; Investitionsausgaben, allgemeine und Verwaltungsausgaben des Unternehmens sowie Explorations- und Erschließungsausgaben; erwarteter Betriebskapitalbedarf; die zukünftigen Finanzschätzungen der Wirtschaftlichkeit des Cerro-Blanco-Projekts, einschließlich Schätzungen der Kapitalkosten für den Bau von Minenanlagen und die Produktionsaufnahme einer Mine sowie der nachhaltigen Kapitalkosten, Schätzungen der Betriebskosten und Gesamtkosten, des Nettogegenwartswerts und der wirtschaftlichen Erträge; vorgeschlagene Produktionszeitpläne und -raten; Verfügbarkeit von Finanzmitteln; Ressourcenschätzungen; und zukünftige Explorations- und Betriebspläne sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf Informationen basieren, die Bluestone derzeit zur Verfügung stehen, und verwenden häufig Wörter wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "schätzt", "beabsichtigt", "könnte" oder Variationen davon oder die Verneinung einer dieser Begriffe.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Bluestones aktuellen Einschätzungen sowie auf verschiedenen Annahmen, die von Bluestone getroffen wurden, und auf Informationen, die Bluestone derzeit zur Verfügung stehen. Im Allgemeinen umfassen diese Annahmen unter anderem: das Vorhandensein und die Kontinuität von Metallen auf dem Projekt Cerro Blanco mit geschätzten Gehalten; die Verfügbarkeit von Personal, Maschinen und Ausrüstung zu geschätzten Preisen und innerhalb der geschätzten Lieferzeiten; Wechselkurse; angenommene Verkaufspreise und Wechselkurse für Metalle; angemessene Diskontsätze, die in wirtschaftlichen Analysen auf die Cashflows angewendet werden; auf die vorgeschlagenen Bergbaubetriebe anwendbare Steuer- und Lizenzgebührensätze; die Verfügbarkeit einer akzeptablen Finanzierung; die Auswirkungen des neuartigen Coronavirus (COVID-19); voraussichtliche Verluste und Verwässerung im Bergbau; Erfolg bei der Realisierung der vorgeschlagenen Betriebe; und voraussichtliche Zeitpläne für Gemeindekonsultationen und die Auswirkungen dieser Konsultationen auf den behördlichen Genehmigungsprozess.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Bluestone erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen besprochen wurden, und selbst wenn solche tatsächlichen Ergebnisse realisiert oder im Wesentlichen realisiert werden, kann nicht garantiert werden, dass sie die erwarteten Folgen für oder Auswirkungen auf Bluestone haben werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den erwarteten Produktionsraten; Zeitplan und Umfang der Produktion und Gesamtkosten der Produktion; Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Fähigkeit, die erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen oder Oberflächenrechte zu erhalten, zu ändern oder aufrechtzuerhalten; Risiken im Zusammenhang mit technischen Schwierigkeiten in Verbindung mit Minenerschließungsaktivitäten; Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Genauigkeit von Mineralressourcenschätzungen und Schätzungen der zukünftigen Produktion, dem zukünftigen Cashflow, den Gesamtkosten der Produktion und abnehmenden Mengen oder Gehalten von Mineralressourcen; Risiken im Zusammenhang mit geopolitischen Ungewissheiten und politischer und wirtschaftlicher Instabilität in Guatemala; Risiken im Zusammenhang mit globalen Epidemien oder Pandemien und anderen Gesundheitskrisen, einschließlich der Auswirkungen des neuartigen Coronavirus (COVID-19); Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit Produktionsunterbrechungen; die Möglichkeit, dass zukünftige Explorations-, Erschließungs- oder Abbauresultate nicht mit den Erwartungen von Bluestone übereinstimmen; unsichere politische und wirtschaftliche Umgebungen und Beziehungen zu lokalen Gemeinden und Regierungsbehörden; Risiken im Zusammenhang mit Schwankungen des Mineralgehalts innerhalb des Minerals, das als Mineralressource identifiziert wurde, gegenüber der Vorhersage; Schwankungen bei den Gewinnungs- und Abbauraten; Entwicklungen auf den Weltmetallmärkten; und Risiken im Zusammenhang mit Wechselkursschwankungen. Für eine weitere Erörterung der für Bluestone relevanten Risiken siehe "Risikofaktoren" im jährlichen Informationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2019 endende Jahr, das auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar ist.

Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wurde, und sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, lehnt Bluestone jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen. Obwohl Bluestone der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen innewohnenden Annahmen vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht in unangemessener Weise auf solche Aussagen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich vorausblickende Aussagen als richtig erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können sich erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten unterscheiden.

Nicht-IFRS-Finanzielle Leistungsmessungen

Das Unternehmen hat bestimmte nicht-Internationale Finanzberichtsstandards ("IFRS") in diese Pressemitteilung aufgenommen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Messgrössen, zusätzlich zu den gemäss IFRS erstellten Messgrössen, den Investoren eine verbesserte Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens zu bewerten und sie mit den von anderen Unternehmen berichteten Informationen zu vergleichen. Die Nicht-IFRS-Kennzahlen sind dazu gedacht, zusätzliche Informationen zu liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für gemäß IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Diese Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung, die unter IFRS vorgeschrieben ist, und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen, von anderen Emittenten vorgelegten Kennzahlen vergleichbar.

All-in nachhaltige Kosten

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die "All-in sustaining costs" ("AISC") die mit der Goldproduktion verbundenen Gesamtkosten umfassender definieren.

Das Unternehmen berechnet den AISC als die Summe aus Raffinierungskosten, Lizenzgebühren Dritter, Betriebskosten des Standorts, Kosten für nachhaltiges Kapital und Schließungskapitalkosten, geteilt durch die verkauften Goldunzen, um einen Betrag pro Unze zu erhalten. Andere Unternehmen können dieses Maß aufgrund von Unterschieden in den zugrunde liegenden Prinzipien und angewandten Richtlinien anders berechnen. Unterschiede können sich auch aufgrund einer unterschiedlichen Definition von nachhaltigem und nicht-nachhaltigem Kapital ergeben.

AISC

AISC und Kosten werden auf der Grundlage der Definitionen berechnet, die vom World Gold Council ("WGC") veröffentlicht wurden (eine Marktentwicklungsorganisation für die Goldindustrie, die aus 18 Goldminenunternehmen aus der ganzen Welt besteht und von diesen finanziert wird). Das WGC ist keine Regulierungsorganisation.

