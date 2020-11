Anlegerverlag BioNTech – Impfstoff noch vor Weihnachten! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 20.11.2020, 11:48 | 104 | 0 | 0 20.11.2020, 11:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Was bei BioNTech gerade abgeht, ist wirklich der absolute Wahnsinn! Der Gründer des Biotech-Unternehmens, Ugur Sahin, hat nun verkündet, dass die Impfstoff-Zulassung bereits vor Weihnachten in Europa und somit auch in Deutschland möglich sein könnte. Somit könnte das Jahresende 2020 und der Jahresbeginn 2021 wirklich zu einer grundlegenden Wende führen! Der helle Wahnsinn! Anleger-Tipp: Nach dieser Sensationsnachricht haben wir BioNTech genau unter die Lupe genommen und die Chancen und Risiken für Anleger herausgearbeitet. Die Ergebnisse können Sie in der aktuellen Studie nachlesen. Die Auswertung zu BioNTech können Sie hier abrufen. Damit haben wohl selbst die größten Optimisten nicht gerechnet. Noch dieses Jahr kann es zur großen Wende kommen, die die Welt wieder ein Stück normaler macht. Man kann es kaum glauben, was Ugur Sahin und sein Team da auf die Beine gestellt haben! Die Anleger sind ebenfalls höchst erfreut und sind sehr kauffreudig! Die Aktie geht mit einem riesigen Sprung in die Höhe und man kann sich feiern lassen! Das ist also der perfekte Zeitpunkt für den Einstieg, denn die Aktie wird weiter wachsen, gerade dann, wenn der Impfstoff auf den Markt kommt. Die Potenziale sind enorm und die Renditen werden in einer Größenordnung sein, die man so nur selten sieht. Allein heute kann man bereits ein Plus von 4,43 Prozent aufweisen, wodurch die Aktie um 3,54 Euro ansteigt. Der neue Kurswert beträgt infolgedessen 83,44 Euro! Fazit: Das Rennen um den Impfstoff befindet sich bereits auf der Zielgeraden. Welche Aktie die größten Gewinnchancen hat, lesen Sie in unserer Sonderanalyse. Die Auswertung zu BioNTech können Sie hier abrufen.



