Nominiert zum Deutschen Zukunftspreis 2020 / Team 3 sorgt mit Glass-Bubbles für eine im doppelten Sinn ökologische Lösung

München (ots) - Das Team hat mit 10 bis 200 Mikrometer kleinen Glashohlkugeln

ein neuartiges Dämmsystem für den Gebäudebau geschaffen. Die mineralische

Spritzdämmung hat eine besonders hohe Dämmwirkung und Festigkeit und wird

nachhaltig produziert. Dadurch ist sie im doppelten Sinne ökologisch nachhaltig.

Zusätzlich ist sie flexibel verbaubar und kann auch durch moderne Robotiksysteme

aufgebracht werden.



Zwei weitere Teams wurden von der Jury für die Preisvergabe ausgewählt. Am 25.

November entscheidet diese über die diesjährigen Preisträger. Bundespräsident

Frank-Walter Steinmeier wird den Deutschen Zukunftspreis 2020 am Abend desselben

Tages in der Preisverleihung an das Gewinnerteam übergeben.







Wissenschaftler, Ingenieurinnen und Ingenieure, deren Innovationen den

Wirtschaftsstandort Deutschland stärken und dabei sozial und ökologisch

nachhaltig sind.



Die Preisverleihung ist am 25. November ab 18.00 Uhr im Livestream auf

http://www.deutscher-zukunftspreis.de und zdf.de zu erleben. Das ZDF sendet die

Verleihung zeitversetzt um 22.45 Uhr.



Weitere Informationen zu den Projekten Bild- und Tonmaterialien unter

http://www.deutscher-zukunftspreis.de



Pressekontakt:



Büro Deutscher Zukunftspreis

Dr. Christiane A. Pudenz

Cuvilliésstraße 14

81679 München

Tel.+49(0)89 30703444

mailto:info@deutscher-zukunftspreis.de

http://www.deutscher-zukunftspreis.de

http://www.facebook.com/deutscher.zukunftspreis

https://www.instagram.com/deutscher.zukunftspreis/



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/25570/4769120

OTS: Deutscher Zukunftspreis





Der Bundespräsident würdigt mit diesem Preis Wissenschaftlerinnen,Wissenschaftler, Ingenieurinnen und Ingenieure, deren Innovationen denWirtschaftsstandort Deutschland stärken und dabei sozial und ökologischnachhaltig sind.Die Preisverleihung ist am 25. November ab 18.00 Uhr im Livestream aufhttp://www.deutscher-zukunftspreis.de und zdf.de zu erleben. Das ZDF sendet dieVerleihung zeitversetzt um 22.45 Uhr.Weitere Informationen zu den Projekten Bild- und Tonmaterialien unterhttp://www.deutscher-zukunftspreis.dePressekontakt:Büro Deutscher ZukunftspreisDr. Christiane A. PudenzCuvilliésstraße 1481679 MünchenTel.+49(0)89 30703444mailto:info@deutscher-zukunftspreis.dehttp://www.deutscher-zukunftspreis.dehttp://www.facebook.com/deutscher.zukunftspreishttps://www.instagram.com/deutscher.zukunftspreis/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/25570/4769120OTS: Deutscher Zukunftspreis