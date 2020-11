Aiways poursuit son expansion en arrivant sur le marché néerlandais

Munich (ots) -



- Après l'Allemagne, le nouveau modèle Aiways U5 circulera également aux

Pays-Bas à partir du 20 novembre

- Commande en ligne et livraison sur http://www.aiways-u5.nl via le partenaire

commercial et de leasing "Aiways Distributie Nederland BV"

- Lancement des ventes avec l'année-modèle 2020

- Prix pour l'année-modèle 2021: 39.950 euros (Standard) et 43.850 euros

(Premium)

- Le partenaire chargé du service et de l'après-vente sera bientôt communiqué.



Aiways, la start-up chinoise de l'électromobilité établie à Shanghai, poursuit

son expansion en Europe avec volontarisme. Quelques semaines seulement après son

lancement sur le marché allemand, le modèle Aiways U5, le nouveau SUV électrique

alimenté par batterie, arrive aux Pays-Bas en novembre. Aiways travaille sur

place avec le partenaire hollandais "Aiways Distributie Nederland BV" et

commencera la commercialisation le 20 novembre. Pour Alexander Klose,

responsable chez Aiways des activités commerciales à l'international, "nous

misons aussi au Pays-Bas sur notre modèle de vente directe, à savoir la vente en

ligne. Nos partenaires sont sur place les interlocuteurs centraux des clients et

personnes intéressées".





Avec la nouvelle entreprise "Aiways Distributie Nederland BV", Jan Nigten,propriétaire, et Henk Kassens, directeur, lancent aux Pays-Bas lacommercialisation pour Aiways et s'inscrivent parfaitement dans leur modèlecommercial actuel: avec leur société, les deux entrepreneurs avaient venduauparavant des voitures électriques à des entreprises de leasing.Aiways Distributie arrive sur le marché en proposant un modèle "Showroom"spécial livrable immédiatement à 41.850 euros. Le client qui optera pourl'année-modèle 2021 aura le choix entre la version Standard (39.950 euros) ouPremium (43.850 euros, TVA 21 % incl.) ; la livraison commencera début 2021. Lesvéhicules pourront être commandés en ligne ou directement dans l'ExperienceCenter de Kudelstaart. Les clients auront la possibilité de mettre en leasing lemodèle U5 à des conditions intéressantes via "Leas-e", le fournisseurappartenant à Aiways Distributie Nederland BV. Des offres d'achat et definancement sont disponibles en option.Aiways Distributie Nederland travaille dans le domaine du service et del'après-vente avec un partenaire reconnu; cette collaboration sera bientôtcommuniquée officiellement. Les essais sur route commencent dès maintenant àl'Experience Center de Kudelstaart et à d'autres endroits sélectionnés.Le modèle Aiways U5 Avec le modèle Aiways U5, le premier SUV électrique alimenté par batterie d'unestart-up chinoise arrive sur les marchés européens. Ce véhicule est proposé envariantes d'équipement Standard et Premium. Disponible dans les couleursextérieures "blanc glacier" et "aubergine", la version Standard se présente déjàavec de nombreuses caractéristiques de série en matière de confort et desécurité: éclairage LED complet, rétroviseurs extérieurs chauffants, système declimatisation automatique deux zones, système d'info-divertissement avec écrancentral TFT 12,3 pouces, commande tactile et mise en réseau complète despassagers avec leur véhicule et le monde extérieur. Les coutures contrastéesdans les garnitures de porte ajoutent à l'impression de qualité élevée du modèleU5. Pour une sécurité optimale, le véhicule dispose de douze capteurs ultra-son,cinq caméras HD, trois radars à ondes millimétriques et deux camérasd'habitacle.Outre le blanc glacier et aubergine, le modèle Premium est aussi disponible dansla couleur extérieure "Electric Blue". Au-delà de toutes les caractéristiques dela version Standard, le client peut choisir entre un intérieur cuir noir oublanc crème. Le véhicule possède des roues en aluminium 19 pouces polies deuxcouleurs; un toit panoramique en verre avec pare-soleil augmente aussi lasensation d'espace déjà imposante. Le modèle Aiways U5 Premium est équipé d'unestation de charge inductive pour smartphones et d'un capteur placé au niveau despieds permettant d'ouvrir le coffre.Le modèle Aiways U5 est un SUV électrique alimenté par batterie qui est aussiextrêmement attrayant en Europe, notamment avec la grande autonomie du modèleStandard [jusqu'à 410 kilomètres (WLTP)] et du modèle Premium (jusqu'à 400kilomètres), mais aussi avec le temps de charge de seulement 35 minutes de labatterie 63 kWh sur colonnes DC (capacité de charge de 20 à 80 %).Vous trouverez les dossiers de presse d'Aiways, ainsi qu'une large sélection dephotos haute-résolution téléchargeables et de séquences vidéo sur le site média:http://media.ai-ways.eu/ .Contact Aiways auprès de la presse:Anika Wild, Aiways Automobile Europe GmbH+49 17670053169mailto:anika.wild@ai-ways.comContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/150402/4769125OTS: Aiways Automobile Europe GmbH