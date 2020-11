Positive Impfstoff-News beflügeln Wiedereröffnungshoffnungen

„In Europa besteht unser Aufwärtsszenario für das Jahr 2021 aus einer erneuten Stärke in einem wirtschaftlichen Aufschwung, ähnlich wie im dritten Quartal, kombiniert mit positiven Impfstoffnachrichten und der Beseitigung der Brexit-Unsicherheit. Genauer gesagt haben Italien und Deutschland von einer starken Erholung der Industrieproduktion profitiert, und der Einkaufsmanagerindex PMI im verarbeitenden Gewerbe und neue Fertigungsaufträge deuten auf eine zusätzliche Dynamik in der Pipeline hin. US-High Yield-Anleihen erzielten in der vergangenen Woche ein Plus von 0,46%, wobei der Großteil der Rally am Montag auf die Ergebnisse der Impfstoffstudie von Pfizer zurückzuführen ist.

Nach der Ankündigung des Impfstoffs gab es eine Rotation von defensiven Home-Office-Titeln in zyklische und Wiedereröffnungssektoren. Die Sektoren Fluggesellschaften (+3,95%), Energie (+1,52%), Luft- und Raumfahrt (+1,19%) und Glücksspiele (+1,00%) schnitten besser ab, während Kabel (-0,15%), Nahrungsmittel und Getränke (-0,14%), Technologie (-0,11%) und Autos (-0,11%) zurückblieben.“