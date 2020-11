Studie der Volksbank zeigt: So ticken die

Unternehmergenerationen



Wien (APA-ots) - Wien, 20.11.2020: Die Volksbank UnternehmerInnen-Studie geht heuer in die dritte Runde und gibt wieder spannende Einblicke in die persönliche Lebenswelt von Selbstständigen in Österreich. Thema dieser Ausgabe sind die Unternehmergenerationen: Was zeichnet jede von ihnen aus? Wie handeln sie und was haben sie trotz des Altersunterschieds gemeinsam? Erneut wurden dazu in Kooperation mit dem Österreichischen Gallup-Institut zwischen Februar und Juli 2020 bundesweit 1.000 Unternehmerinnen und Unternehmer befragt.

Vier Generationen dominieren hierzulande die Unternehmenslandschaft: die Traditionalisten (über 65 Jahre), die Babyboomer (56 - 65 Jahre), die Generation X (41 - 55 Jahre) und die Generation Y (26 - 40 Jahre). "Jede von ihnen hat sowohl im Privatleben als auch in beruflichen Situationen ihre eigene Art, mit Herausforderungen umzugehen. Gerade im Hinblick auf den Generationenwechsel am Arbeitsmarkt wollten wir uns genau dieser Thematik stellen und herausfinden, wo die Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer anders ticken als die Erfahrenen", so Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG.