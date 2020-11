Nachhaltige Geldanlagen: Nachfrage und Angebot im laufenden Jahr stark gewachsen

Der Nachhaltigkeitstrend hat im Jahr 2020 weiter an Fahrt aufgenommen, sodass die Fondsbranche Milliarden an Zuflüssen verbuchen konnte. Viele Privatanleger fühlen sich offenbar noch nicht ausreichend informiert.Der Trend ist nicht mehr zu stoppen. Der Anspruch der Nachhaltigkeit zieht sich durch sämtliche Bereiche des Lebens, im Großen wie im Kleinen. Das gilt ebenso beim Thema Finanzen und Geldanlagen. Immer mehr Privatanleger investieren in Fonds mit ESG-Ausrichtung (Environment, Social, Governance). Dementsprechend wird das Angebot vielfältiger.