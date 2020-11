Berlin (ots) - Zum bevorstehenden G20-Gipfel sagt BDI-Präsident Dieter Kempf:"Erwartungen der deutschen Industrie an den G20-Gipfel sind überschaubar"- "Die Erwartungen der deutschen Industrie an den G20-Gipfel sind überschaubar.Seit Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump war die G20 mehr mitSchadensbegrenzung, Blockadehaltung und nationalen Egoismen beschäftigt alsdamit, globale Probleme zu lösen. Die Chancen für den notwendigenmultilateralen Aufbruch und eine Führung der G20 müssen mit Joe Biden alsUS-Präsident wieder steigen.- Die deutsche Wirtschaft fordert die G20 auf, das Heft des Handelns wieder indie Hand zu nehmen. Dazu muss sie zum Gestalter des Multilateralismus im 21.Jahrhundert werden.- Globale Probleme, wie der Kampf gegen die Corona-Pandemie und der Klimawandel,lassen sich nicht mit nationalen Alleingängen lösen. Die G20 muss die Reformder Welthandelsorganisation WTO vorantreiben. Die WTO ist am besten dafürgeeignet, fairen Wettbewerb zwischen offenen Marktwirtschaften in Europa,Nordamerika und Asien sowie staatskapitalistischen Systemen wie China zuschaffen."Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: bdi-presseteam@bdi.euInternet: http://www.bdi.euWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6570/4769207OTS: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie