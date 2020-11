Köln (ots) - PENNY vergibt in diesem Jahr zum dritten Mal die

"Förderpenny-Bundespreis 2020",am Dienstag, 24.11.2020, ab 18:00 Uhr.Weitergehende Informationen zum Bundespreis sowie eine Übersicht der nominiertenVereine finden Sie im angefügten Programmheft.Auch in diesem Jahr unterstützt PENNY mit dem Projekt "Förderpenny"gemeinnützige Organisationen aus dem Bereich der Kinder- und Jugendförderung ausdem gesamten Bundesgebiet. Ab Februar konnten sich die Organisationen auf derOnline-Plattform http://www.foerderpenny.de bis zum 29. März 2020 um jeweilseinen von insgesamt 120 regionalen Förderpreisen im Gesamtwert von 260.000 Eurobewerben. Die Jury bestimmte anschließend in 40 Nachbarschaftsregionen die dreibesten Organisationen. Jeder der insgesamt 120 ausgewählten Vereine erhält einPreisgeld von 2.000 Euro. Aus sämtlichen Erstplatzierten werden dann die dreiGewinner des Förderpenny-Bundespreises (10.000 Euro, 7.500 Euro und 2.500 Euro)bestimmt. Zudem erhalten alle erstplatzierten Organisationen für ein Jahr dieKundenspenden der Märkte aus ihrer Nachbarschaft. So unterstützt jeder Kunde mitdem Satz "Stimmt so!" beim Bezahlvorgang den erstplatzierten Verein aus derUmgebung, indem der Einkaufsbetrag auf den nächsten 10-Cent-Betrag aufgerundetwird.Das Projekt rief PENNY 2015 unter dem Namen "Förderkorb" zunächst in Hamburg insLeben. Mehr als 140.000 Kunden stimmten in der Hansemetropole für ihrenjeweiligen Lieblingsverein ab. 2017 gab es dann jeweils ein Förderkorb-Projektin den Metropolregionen Köln, Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover,Leipzig, Mannheim und München. Damals stimmten mehr als 1,8 Millionen Menschenim Rahmen des Förderkorbs für ihren jeweiligen Favoriten ab. 2018 wurde dasPENNY-Projekt mit großem Erfolg auf das gesamte Bundesgebiet ausgedehnt und dreiBundespreise verliehen. PENNY führte im November 2018 zudem die bundesweiteSpendeninitiative "Förderpenny" ein. Damit können Kunden in sämtlichen 2.200PENNY-Märkten an der Kasse für den Förderkorb-Gewinner aus ihrer Nachbarschaftspenden. Bisher sind dabei bereits über 330.000 Euro zusammengekommen. Seit 2020wird das PENNY Engagement für Vereine unter dem Namen "Förderpenny"weitergeführt.