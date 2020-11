Das Immobilien-Unternehmen The Grounds Real Estate Development bekommt mit Armin H. Hofmann einen neuen Ankeraktionär, der auch einen Sitz im Aufsichtsrat der Gesellschaft einnehmen wird. Hofmann übernehme eine rund 17-prozentige Beteiligung an The Grounds, melden die Berliner am Freitag. „Zugleich reduziert die Deutsche Balaton Gruppe ihren Anteil an The Grounds im selben Volumen und bleibt künftig mit ebenfalls rund 16 Prozent ...