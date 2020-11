Crowdfunding Immobilien Neues Exporo-Projekt schafft Eintritt in die ewige Bestenliste der erfolgreichsten Immobilien-Crowdfunding Gastautor: Matthias Beckh 37 | 0 | 0 20.11.2020, 13:04 | Das Exporo-Projekt „Business-Hotel am Rheinbogen“ konnte innerhalb von wenigen Stunden 3,086 Mio. Euro von Anlegern einsammeln. Das Exporo-Projekt „Business-Hotel am Rheinbogen“ konnte innerhalb von wenigen Stunden 3,086 Mio. Euro von Anlegern einsammeln. Das Exporo-Projekt „Business-Hotel am Rheinbogen“ in Reilingen (Rhein-Neckar-Kreis) konnte am 31.10.2020 innerhalb von wenigen Stunden 3,086 Mio. Euro von Anlegern einsammeln. Das ist das fünfhöchste Fundingvolumen pro Tag, welches über 400 Projekte der sieben bedeutendsten Crowdfunding-Plattformen Deutschlands im Immobilienbereich in den letzten drei Jahren erzielen konnten. Zum Vergleich: das durchschnittliche Funding-Volumen am ersten Tag des Fundings von Immobilien-Crowdfundings liegt bei ca. 1,1 Mio. Euro. Die komplette, von Crowdrating.immo erstellte ewige Bestenliste finden Sie hier. Crowdrating.immo beobachtet seit Juli 2017 das Anlegerverhalten und den Fundingverlauf sämtlicher Immobilien-Crowdfundings aller sieben relevanten deutschen Plattformen. Aus mittlerweile über 10.000 Datenpunkten wird ein einzigartiges und objektives Rating („Smart Benchmark“) ermittelt, welches interessierten Investoren verdeutlicht, ob eine laufende Finanzierung ein „Anlegerliebling“ oder ein „Ladenhüter“ ist. Dadurch erhalten interessierte Investoren wertvolle Hinweise für Ihre Anlageentscheidungen. Crowdrating.immo stellt dieses Rating kostenlos zur Verfügung. Diesen Artikel teilen

