nal von minden prévoit de produire 80 millions de tests de dépistage rapide du coronavirus par mois (FOTO)

Moers (ots) - Les tests de dépistage rapide du coronavirus jouent partout un

rôle de plus en plus important pour contenir la pandémie - même si les premiers

vaccins sont maintenant en vue. L'entreprise de technologie médicale nal von

minden GmbH de Moers en Allemagne double donc sa production : en novembre, 40

millions de tests rapides antigéniques sont déjà en cours de production. D'ici

janvier, ce chiffre devrait passer à 80 millions - et ce chaque mois !



" Nous continuons à doubler notre production de tests de dépistage rapide du

coronavirus, car nous voulons contribuer à contenir la pandémie ", déclare

Roland Meißner, directeur général de nal von minden GmbH. La demande pour le

test antigénique NADAL® Covid-19 est très élevée. C'est pourquoi la production

mensuelle a déjà été augmentée en novembre, pour passer de 20 millions de tests

rapides à 40 millions. Les capacités de production sont d'ores et déjà en train

d'être augmentées rapidement. Le nouvel objectif : mettre à disposition, à

partir de janvier, 80 millions de tests de dépistage rapide du coronavirus !







enfin fin à la pandémie se fait jour, il faudra un certain temps jusqu'à ce que

toutes ou la majorité des personnes soient vaccinées. Roland Meißner déclare que

" les tests rapides continueront à jouer un rôle très important, en particulier

pour la protection des groupes à risques, comme les personnes dépendantes. Les

tests rapides sont donc transmis prioritairement aux professionnels de la santé,

tels que le personnel soignant en gériatrie ou les médecins.



Le test antigénique NADAL® Covid-19 est effectué sur place et n'a pas besoin

d'être envoyé à un laboratoire. Les résultats sont disponibles en seulement 15

minutes. Pour procéder au test, un prélèvement oropharyngé ou nasopharyngé est

effectué par du personnel médical qualifié.



La qualité des tests antigéniques NADAL® Covid-19 a été testée à plusieurs

reprises. Roland Meißner : " La spécificité diagnostique est supérieure à 99 %,

la sensibilité diagnostique est de 97,56 % ". La spécificité permet de confirmer

que tous les individus en bonne santé testés sont bien reconnus comme des

personnes saines. La sensibilité, quant à elle, indique que les patients malades

sont bien identifiés comme tels.



Contact:



Gabriele Hellwig

+49 40 38 66 24 80

mailto:info@hellwig-pr.de



Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/149481/4769410

OTS: nal von minden GmbH





Même si les premiers vaccins sont en vue et qu'un nouvel espoir pour mettreenfin fin à la pandémie se fait jour, il faudra un certain temps jusqu'à ce quetoutes ou la majorité des personnes soient vaccinées. Roland Meißner déclare que" les tests rapides continueront à jouer un rôle très important, en particulierpour la protection des groupes à risques, comme les personnes dépendantes. Lestests rapides sont donc transmis prioritairement aux professionnels de la santé,tels que le personnel soignant en gériatrie ou les médecins.Le test antigénique NADAL® Covid-19 est effectué sur place et n'a pas besoind'être envoyé à un laboratoire. Les résultats sont disponibles en seulement 15minutes. Pour procéder au test, un prélèvement oropharyngé ou nasopharyngé esteffectué par du personnel médical qualifié.La qualité des tests antigéniques NADAL® Covid-19 a été testée à plusieursreprises. Roland Meißner : " La spécificité diagnostique est supérieure à 99 %,la sensibilité diagnostique est de 97,56 % ". La spécificité permet de confirmerque tous les individus en bonne santé testés sont bien reconnus comme despersonnes saines. La sensibilité, quant à elle, indique que les patients maladessont bien identifiés comme tels.Contact:Gabriele Hellwig+49 40 38 66 24 80mailto:info@hellwig-pr.deContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/149481/4769410OTS: nal von minden GmbH