nal von minden ha in previsione di produrre 80 milioni di test per il Corona rapidi al mese (FOTO)

Moers (ots) - Ovunque, i test rapidi per il Corona stanno giocando un ruolo

sempre più importante nel contenimento della pandemia - anche se é in vista

l'arrivo dei primi vaccini. L'azienda di tecnologia medica nal von minden GmbH

di Moers in Germania raddoppierá quindi la sua produzione: Già a novembre sono

stati prodotti 40 milioni di test antigenici rapidi. Entro gennaio questa cifra

dovrebbe salire a 80 milioni al mese!



"Stiamo continuando a raddoppiare la nostra produzione di test rapidi per il

Corona, perché vogliamo contribuire a contenere la pandemia", afferma Roland

Meißner, amministratore delegato della nal von minden GmbH. La domanda per il

test dell'antigene NADAL® Covid-19 è molto alta. Per questo motivo, giá a

novembre la produzione mensile è stata aumentata da 20 milioni di test rapidi a

40 milioni. Ora le capacità di produzione si stanno ulteriormente ampliando

rapidamente. Il nuovo obiettivo: rendere disponibili 80 milioni di test rapidi

per il Corona al mese a partire da gennaio. "Le persone eventualmente infette

possono essere individuate immediatamente con l'aiuto dei test rapidi e quindi

altre persone possono essere protette meglio contro il Corona", sottolinea

Meißner.







porre finalmente fine alla pandemia, ci vorrà certamente del tempo prima che

tutte o la maggior parte delle persone vengano vaccinate. "I test rapidi

continuano a svolgere un ruolo molto importante, soprattutto per la protezione

di gruppi a rischio come le persone bisognose di cure", dice Meißner. I test

rapidi vengono quindi principalmente consegnati ai professionisti sanitari come

gli infermieri geriatrici o i medici.



Il test dell'antigene NADAL® Covid-19 viene eseguito in loco e non deve essere

inviato in laboratorio. Il risultato è disponibile in soli 15 minuti. Per il

test viene prelevato da un medico professionista un tampone dalla bocca o dal

rinofaringe.



La qualità del test dell'antigene NADAL® Covid-19 è stata testata più volte.

Meißner: "La specificità diagnostica è superiore al 99,9%, la sensibilità

diagnostica è del 97,56%." La specificità fornisce informazioni sul fatto che

tutte le persone sane sottoposte al test siano riconosciute come tali. La

sensibilità indica se tutte le persone malate sono riconosciute come tali.



Contatto:



Hellwig PR, Gabriele Hellwig, +49 40 38 66 24 80, mailto:info@hellwig-pr.de



Ulteriori informazioni: http://presseportal.de/pm/149481/4769413

OTS: nal von minden GmbH





Anche se i primi vaccini sono in arrivo e sta emergendo una nuova speranza diporre finalmente fine alla pandemia, ci vorrà certamente del tempo prima chetutte o la maggior parte delle persone vengano vaccinate. "I test rapidicontinuano a svolgere un ruolo molto importante, soprattutto per la protezionedi gruppi a rischio come le persone bisognose di cure", dice Meißner. I testrapidi vengono quindi principalmente consegnati ai professionisti sanitari comegli infermieri geriatrici o i medici.Il test dell'antigene NADAL® Covid-19 viene eseguito in loco e non deve essereinviato in laboratorio. Il risultato è disponibile in soli 15 minuti. Per iltest viene prelevato da un medico professionista un tampone dalla bocca o dalrinofaringe.La qualità del test dell'antigene NADAL® Covid-19 è stata testata più volte.Meißner: "La specificità diagnostica è superiore al 99,9%, la sensibilitàdiagnostica è del 97,56%." La specificità fornisce informazioni sul fatto chetutte le persone sane sottoposte al test siano riconosciute come tali. Lasensibilità indica se tutte le persone malate sono riconosciute come tali.Contatto:Hellwig PR, Gabriele Hellwig, +49 40 38 66 24 80, mailto:info@hellwig-pr.deUlteriori informazioni: http://presseportal.de/pm/149481/4769413OTS: nal von minden GmbH