Brüssel / Köln (ots) - Ist das die Wende in der Diskussion um

CBD-Verkaufsverbote und die drohende Einstufung von CBD als Betäubungsmittel?

Der Gerichtshof der europäischen Union in Luxemburg hat ein für die CBD-Branche

bahnbrechendes Urteil gesprochen. Danach darf ein Mitgliedsstaat der EU die

Vermarktung von in einem anderen Mitgliedsstaat rechtmäßig hergestelltem

Cannabidiol (CBD) nicht verbieten. Das Urteil betrifft CBD, wenn es aus der

gesamten Cannabis-sativa-Pflanze, inklusive der Blüten- und Fruchtstände, und

nicht nur aus ihren Fasern und Samen gewonnen wird.



In seiner Begründung stellt der EuGH klar, dass CBD, anders als THC, offenbar

keine psychotropen Wirkungen oder schädlichen Auswirkungen auf die menschliche

Gesundheit hat. Mit anderen Worten: CBD ist weder eine Droge noch ein

Betäubungsmittel.







Pionier der Hanfindustrie:



"Dieses Urteil ist der Anfang vom Ende der willkürlichen Stigmatisierung von

CBD. An der Begründung des Gerichts werden sich zukünftig sowohl europäische als

auch nationale Gerichte, Politiker*innen und Behörden orientieren müssen."



Im vorliegenden Fall wurde in der Tschechischen Republik CBD aus rechtmäßig

angebauten Hanfpflanzen hergestellt - und zwar aus der gesamten Pflanze

inklusive der Blätter und Blüten. Anschließend wurde das CBD nach Frankreich

importiert und dort in E-Liquid-Patronen gefüllt. Nach französischem Recht

dürfen allerdings nur die Fasern und die Samen des Hanfs gewerblich genutzt

werden.



Aus diesem Grund verurteilte ein Gericht in Marseille die beiden ehemaligen

Geschäftsführer des Unternehmens für E-Zigaretten zu Freiheitsstrafen von 15 und

18 Monaten auf Bewährung sowie Geldstrafen von jeweils 10.000 Euro. Das

französische Berufungsgericht wollte nun vom EuGH wissen, ob diese nationale

Regelung überhaupt mit den Bestimmungen über den freien Warenverkehr in der

Union vereinbar ist.



Die Antwort aus Luxemburg ist eindeutig: Da CBD kein Suchtstoff ist, gelten die

Bestimmungen für den freien Warenverkehr. Der Gerichtshof der Europäischen Union

begründet sein Urteil unter anderem mit Verweisen auf das Einheitsabkommen über

die Betäubungsmittel von 1961 (englisch Single Convention on Narcotic Drugs,

C61) sowie der Konvention über psychotrope Substanzen von 1971 (C71). Diese

beiden völkerrechtlichen Abkommen bestimmen bis heute die weltweite

Drogenkontrolle und nationale Drogengesetze. Die Richter*innen schlussfolgern:



"Nach dem gegenwärtigen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse, der zu

berücksichtigen ist, hat das in Rede stehende CBD, anders als

Tetrahydrocannabinol (gemeinhin als THC bezeichnet) [...] offenbar keine Seite 2 ► Seite 1 von 2



Daniel Kruse, Präsident der European Industrial Hemp Association (EIHA) undPionier der Hanfindustrie:"Dieses Urteil ist der Anfang vom Ende der willkürlichen Stigmatisierung vonCBD. An der Begründung des Gerichts werden sich zukünftig sowohl europäische alsauch nationale Gerichte, Politiker*innen und Behörden orientieren müssen."Im vorliegenden Fall wurde in der Tschechischen Republik CBD aus rechtmäßigangebauten Hanfpflanzen hergestellt - und zwar aus der gesamten Pflanzeinklusive der Blätter und Blüten. Anschließend wurde das CBD nach Frankreichimportiert und dort in E-Liquid-Patronen gefüllt. Nach französischem Rechtdürfen allerdings nur die Fasern und die Samen des Hanfs gewerblich genutztwerden.Aus diesem Grund verurteilte ein Gericht in Marseille die beiden ehemaligenGeschäftsführer des Unternehmens für E-Zigaretten zu Freiheitsstrafen von 15 und18 Monaten auf Bewährung sowie Geldstrafen von jeweils 10.000 Euro. Dasfranzösische Berufungsgericht wollte nun vom EuGH wissen, ob diese nationaleRegelung überhaupt mit den Bestimmungen über den freien Warenverkehr in derUnion vereinbar ist.Die Antwort aus Luxemburg ist eindeutig: Da CBD kein Suchtstoff ist, gelten dieBestimmungen für den freien Warenverkehr. Der Gerichtshof der Europäischen Unionbegründet sein Urteil unter anderem mit Verweisen auf das Einheitsabkommen überdie Betäubungsmittel von 1961 (englisch Single Convention on Narcotic Drugs,C61) sowie der Konvention über psychotrope Substanzen von 1971 (C71). Diesebeiden völkerrechtlichen Abkommen bestimmen bis heute die weltweiteDrogenkontrolle und nationale Drogengesetze. Die Richter*innen schlussfolgern:"Nach dem gegenwärtigen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse, der zuberücksichtigen ist, hat das in Rede stehende CBD, anders alsTetrahydrocannabinol (gemeinhin als THC bezeichnet) [...] offenbar keine