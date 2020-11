Freenet zahlt Schulden aus Sunrise-Übernahme zurück

Freenet tilgt Schulden in Höhe von 610 Millionen Euro, die das Unternehmen im Zusammenhang mit der Übernahme eines Aktienpakets an der Schweizer Sunrise Communications Group aufgenommen hatte. „Der durchschnittliche Zinssatz des Kredits belief sich zuletzt auf 1,6 Prozent”, so Freenet am Freitag.Die Liquidität für die Tilgung stammt aus dem Verkauf der Sunrise-Anteile an den US-Kabelkonzern Liberty Global. Dies hatte den ...