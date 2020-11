Kuya Silver kündigt Engagement von Mining Plus für vorläufige wirtschaftliche Bewertung und detaillierte Minenplanung an

Mining Plus ist ein internationaler Bergbau-Dienstleister mit Niederlassungen auf der ganzen Welt, einschließlich Kanada, den Vereinigten Staaten, Australien und Peru. Das Mining Plus-Mandat besteht aus zwei Komponenten, die beide für die Erweiterung der Silbermine Bethania von entscheidender Bedeutung sind. Mining Plus wird einen detaillierten Entwurf für den Untertagebau auf dem Projekt fertigstellen. Vor der Beteiligung von Kuya erreichte die Mine eine Produktionsrate von 100 Tagestonnen bei begrenztem Zugang zu Kapital. Während das Desktop-Engineering sofort beginnen wird, hängt der Abschluss des Mandats vom Abschluss des ersten Bohrprogramms in Kuya und der Meldung einer Ressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") ab.

Der zweite Teil des Mandats besteht darin, eine vorläufige wirtschaftliche Beurteilung ("PEA") des Erweiterungsprojekts der Silbermine Bethania gemäß NI 43-101 abzuschließen. Zusätzlich zur Integration des (oben erwähnten) Minenentwurfs in die Bewertung kann Mining Plus Teile der PEA an andere qualifizierte Firmen untervergeben, darunter Klohn Crippen Berger (Tailingsdesign, Deponie- und Haldentechnik, Grundwasser) und M3 Engineering & Technology (Überprüfung der Prozessanlage).

Gleichzeitig beabsichtigt Kuya die Durchführung eines 5.000 m langen Bohrprogramms, das sich auf die Verbesserung des Vertrauens in Zonen in der Nähe der bestehenden Minenanlagen konzentriert. Ziel dieses ersten Programms ist die Erstellung einer Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101-Standard sowie die Erprobung von Erweiterungen der bekannten Adern entlang des Streichs und in der Tiefe. Die aus diesem Bohrprogramm gewonnenen Daten und Modellierungen werden auch in die PEA und den technischen Entwurf einfließen.