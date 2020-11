Anlegerverlag BioNTech und Moderna – weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 20.11.2020, 13:48 | 92 | 0 | 0 20.11.2020, 13:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Impfstoff-Hersteller BioNTech und Moderna geben momentan richtig Gas an der Börse! Die Anleger sind von diesen Aktien hellauf begeistert und investieren ihr Geld fleißig in diese vielversprechenden Aktien. Wie die aktuellen Kursverläufe zeigen, absolut zurecht! Hier muss man sich wohl keine Sorgen machen, denn die finalen Impfstoff-Zulassungen werden die Kurse weiter in die Höhe schnellen lassen! Anleger-Tipp: Nach dieser Sensationsnachricht haben wir Moderna und BioNTech genau unter die Lupe analysiert und die Chancen und Risiken für Anleger herausgearbeitet. Die Ergebnisse können Sie in zwei aktuellen Studien nachlesen. Die Auswertung zu BioNTech können Sie hier abrufen. Die Studie zu Moderna finden Sie hier. Auf dem Impfstoffmarkt wird sich zukünftig noch einiges tun. Hier wird es für Anleger weiterhin also ein spannendes Feld sein, denn die Zulassung der Impfstoffe könnte ein absoluter Wellenbrecher sein. Sowohl BioNTech mit 95-prozentiger Sicherheit als auch Moderna mit 94,5-prozentiger Sicherheit sind absolut überragende Werte gelungen! Diese Impfstoffnachrichten hat die Welt gebraucht! Deshalb geht die Impfstoff-Rallye auch weiter und wer zuerst eine Zulassung erwirken kann, wird die ersten großen Gewinne abwerfen. Aber auch der zweite Sieger wird nicht leer ausgehen. Egal wer es schafft, hier sind große Renditen für alle Anleger möglich. Derzeit weisen BioNTech und Moderna bereits hohe Aktienwerte jenseits der 80 Euro auf. Diese werden aber weiter wachsen und zukünftig dreistellig werden! Fazit: Das Rennen um den Impfstoff befindet sich bereits auf der Zielgeraden. Welche Aktie die größeren Gewinnchancen hat, lesen Sie in unseren Sonderanalysen. Die Studie zu Moderna finden Sie hier. Die Auswertung zu BioNTech können Sie hier abrufen.



