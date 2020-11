Company Announcement No 3. 2020-21 First half year 2020/21 Financial statement Nachrichtenquelle: globenewswire | 20.11.2020, 14:00 | 28 | 0 | 0 20.11.2020, 14:00 | Please find the financial statement for first half year 2020/21 in the attachment:

Attachment Company_announcement_FY 2020-21_3_H1

Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer