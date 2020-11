Die Integration von endpoint und McCreadie Group Software verringert die Geschwindigkeit der Markteinführung von Medikamenten und rationalisiert die Arbeitsabläufe in den Forschungsapotheken

„Als wir die von den Sponsoren aufgeworfenen Fragen zur Disposition des Studienprodukts hörten und die wertvollen Daten, die Vestigo liefert, verstanden, wussten wir, dass es eine einzigartige Gelegenheit für eine Partnerschaft gab", sagte Ryan Keane, CCO, endpoint. „Die Bequemlichkeit, die Prüfzentren durch verringerten Schulungsaufwand und Zeitersparnis in Verbindung mit der Vermeidung der Protokollierung von Transaktionen in mehreren Anwendungen gewinnen, ist eine offensichtliche Win-Win-Situation."

Die leistungsstarke Kombination von Vestigo und PULSE wird, wenn sie integriert wird, den Sponsoren neben einem außergewöhnlichen Erlebnis erhebliche Vorteile bringen. Die Sponsoren profitieren durch eine verbesserte Datenintegrität, ein konsistentes Format, ein geringeres Risiko von Protokollabweichungen aufgrund von Datenvalidierungsprüfungen, Zugriffsebenen auf die Lagerbestände von Prüfzentren und die Sichtbarkeit der IP-Disposition, einschließlich Rückgabe- und Vernichtungsinformationen. All diese Vorteile tragen dazu bei, einen schnelleren Datenabschluss zu erreichen. Apothekerteams in Prüfzentren werden an Effizienz gewinnen, da sie nicht mehr auf mehrere Systeme zugreifen müssen, um den Empfang, die Ausgabe und die endgültige Verabreichung von Arzneimitteln zu dokumentieren. Alle eingegebenen Daten von Apothekern in Prüfzentren werden über die Integration automatisch aufgefüllt.