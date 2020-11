Nachdem das Unternehmen zuletzt Anfang September seine Bücher geöffnet hatte, überraschte der Konzern positiv und konnte im abgelaufenen Quartal seine Verluste deutlich eingrenzen. Doch die negative Stimmung unter Anlegern wurde das Unternehmen nie ganz los, erst in den letzten Handelstagen explodierte der Kurs förmlich auf knapp sechs US-Dollar und damit einen Widerstandsbereich aus 2018/2019. Sollte sich jedoch die laufende Rallye auch in den kommenden Wochen in dieser Dynamik weiter fortsetzen, ließe sich aufgrund der technischen Konstellation aus den letzten Jahren noch sehr viel höheres Aufwärtspotenzial für Fuelcell Energy ableiten. An Volatilität dürfte es jedoch nicht mangeln, ein Investment in diesen Wert muss rein spekulativ betrachtet werden und erfordert höchste Aufmerksamkeit von Anlegern.

Zocker-Papier

Die nächsten Hürden lassen sich für das Wertpapier von Fuelcell Energy im Bereich von acht US-Dollar ableiten, darüber an den Verlaufstiefs aus 2017 und 2018 um rund zehn US-Dollar. Bis dahin wäre aus technischer Sicht ein mittelfristiger Anstieg durchaus ableitbar, an Volatilität dürfte es der Aktie jedoch auch in den kommenden Monaten nicht fehlen. Wer sich dabei auf der Long-Seite engagieren möchte, kann hierzu beispielsweise auf das Mini Future Long Zertifikat WKN MA3NRH zurückgreifen. Unterstützungen findet der Wert dagegen um 4,44 US-Dollar vor, darunter auf den vorherigen Höchstständen aus 2020 um 3,50 US-Dollar.