Hexagon Composites ASA Amendment of Payment Date for amendment fee Please see attached document. For further queries, please contact:David Bandele, CFO, Hexagon Composites ASATelephone: +47 920 91 483 |david.bandele@hexagongroup.com Attachment HEX_Amendment of payment day for amendment fee