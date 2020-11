BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung sieht trotz des schleppenden Machtübergangs in den USA von Präsident Donald Trump zu seinem gewählten Nachfolger Joe Biden keine spürbaren Beeinträchtigungen bei den Vorbereitungen zum G20-Gipfel am Wochenende. Die Zusammenarbeit mit den USA auf Ebene der Berater laufe eigentlich sehr gut, hieß es am Freitag in deutschen Regierungskreisen in Berlin. Die bis zuletzt laufenden Vorbereitungen seien vom Gastgeber Saudi-Arabien in einem guten Geist sehr gut gemanagt worden und auf einem guten Weg.

Auch China, das von Trump im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie massiv angegriffen worden war, habe sich in den Vorberatungen sehr konstruktiv eingebracht, hieß es in den Regierungskreisen weiter. Rätselraten herrschte auch auf deutscher Seite nach wie vor darüber, ob Trump tatsächlich an dem virtuellen Gipfel teilnehmen wird. Im Mittelpunkt der Beratungen stehen der Kampf gegen die Corona-Pandemie sowie deren Folgen für Wirtschaft, Wachstum und Arbeitsplätze.