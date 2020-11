Bozen (ots) - Im Rahmen des Kongresses der Apfelwirtschaft Interpoma in Bozen

stellte die Südtiroler Obstwirtschaft am 19. November 2020 ihre neue

Nachhaltigkeitsstrategie vor. Das Programm mit dem Namen sustain apple definiert

das "Drei-Mal-Drei der Nachhaltigkeit" und legt konkrete Maßnahmen bis 2030

fest.



Die Strategie der Südtiroler Obstwirtschaft, die unter Leitung der

Nachhaltigkeitsexperten Dr. Alfred Strigl und Mag. Sylvia Brenzel entwickelt

wurde, will einen strukturierten Wegweiser für mehr Nachhaltigkeit geben. Damit

trägt sie der Erkenntnis Rechnung, dass Nachhaltigkeit kein Zustand ist, sondern

ein Weg, der beharrlich und mit Achtsamkeit zu gehen ist. "Die Nachhaltigkeit

spielt im Südtiroler Obstbau seit jeher eine wichtige Rolle", so Georg Kössler,

Obmann des Südtiroler Apfelkonsortiums. "Das Bestreben nach Ausgewogenheit

zwischen Ökologie und Ökonomie, Innovation und Tradition, sozialer und

wirtschaftlicher Tragfähigkeit stand und steht seit jeher im Zentrum der

Bemühungen unserer Obstbauern."









Drei Aktionsbereiche bilden den Kern der Strategie: "Südtiroler Apfel als

weltweites Erfolgsmodell", "Wir ernähren die Menschen gesund." und "Die Natur

als Partnerin". Ihnen sind konkrete Maßnahmenpakete zugeteilt, die bis 2030 im

Rahmen eines verbindlichen Zeitplans umgesetzt werden. Die Aktionsbereiche sind

wiederum in Unterbereiche samt Maßnahmenpläne unterteilt. sustain apple

orientiert sich dabei an den 17 Nachhaltigkeitsfaktoren der Vereinten Nationen -

von Bekämpfung von Armut und Hunger über Gesundheit, Bildung und

Geschlechtergerechtigkeit bis hin zu Klimaschutz und Umweltfragen.



Klimapositiv bis 2030, Pflanzengesundheit und Nutzung der Innovationskraft

Südtirols für nachhaltige Ziele



So hat sich die Südtiroler Obstwirtschaft zum Ziel gesetzt bis zum Jahr 2030

über alle Produktionsschritte hinweg klimapositiv zu sein. Außerdem will sie ein

überregionales Kreislaufwirtschaftskonzept innerhalb der Makroregion Alpen

entwickeln sowie Innovationen zur Nachhaltigkeit entfalten.



Ein weiterer Schwerpunkt ist die professionelle Sorge um die Pflanzengesundheit.

Dazu sollen neue Techniken gefördert werden und eine Dialogserie zu Themen des

Pflanzenschutzes mit Wissenschaft, Umweltverbänden und -schützern ins Leben

gerufen werden. Vorzeigebetriebe sollen sowohl im integrierten als auch im

biologischen Anbau neue Maßstäbe setzen. Bestandteil der Strategie ist auch die

aktive Förderung der Biodiversität. So soll die Artenvielfalt erhalten und

gesteigert werden, indem Heckenprogramme, Nistkästen, der Einsatz von Nützlingen

und der Ausbau des Bienenschutzes gefördert werden. Seite 2 ► Seite 1 von 2



Das "Drei-Mal-Drei der Nachhaltigkeit"Drei Aktionsbereiche bilden den Kern der Strategie: "Südtiroler Apfel alsweltweites Erfolgsmodell", "Wir ernähren die Menschen gesund." und "Die Naturals Partnerin". Ihnen sind konkrete Maßnahmenpakete zugeteilt, die bis 2030 imRahmen eines verbindlichen Zeitplans umgesetzt werden. Die Aktionsbereiche sindwiederum in Unterbereiche samt Maßnahmenpläne unterteilt. sustain appleorientiert sich dabei an den 17 Nachhaltigkeitsfaktoren der Vereinten Nationen -von Bekämpfung von Armut und Hunger über Gesundheit, Bildung undGeschlechtergerechtigkeit bis hin zu Klimaschutz und Umweltfragen.Klimapositiv bis 2030, Pflanzengesundheit und Nutzung der InnovationskraftSüdtirols für nachhaltige ZieleSo hat sich die Südtiroler Obstwirtschaft zum Ziel gesetzt bis zum Jahr 2030über alle Produktionsschritte hinweg klimapositiv zu sein. Außerdem will sie einüberregionales Kreislaufwirtschaftskonzept innerhalb der Makroregion Alpenentwickeln sowie Innovationen zur Nachhaltigkeit entfalten.Ein weiterer Schwerpunkt ist die professionelle Sorge um die Pflanzengesundheit.Dazu sollen neue Techniken gefördert werden und eine Dialogserie zu Themen desPflanzenschutzes mit Wissenschaft, Umweltverbänden und -schützern ins Lebengerufen werden. Vorzeigebetriebe sollen sowohl im integrierten als auch imbiologischen Anbau neue Maßstäbe setzen. Bestandteil der Strategie ist auch dieaktive Förderung der Biodiversität. So soll die Artenvielfalt erhalten undgesteigert werden, indem Heckenprogramme, Nistkästen, der Einsatz von Nützlingenund der Ausbau des Bienenschutzes gefördert werden.