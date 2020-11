Parallele Wireless geht Partnerschaft mit Vodafone Irland ein um gemeinsame Open RAN Vision zu verwirklichen

Nashua, N.h. (ots/PRNewswire) - Open RAN ermöglicht schnellere und

kostengünstigere 4G-Abdeckung in Irland



Parallel Wireless, Inc., das führende RAN-Unternehmen mit Sitz in den USA, das

die weltweit einzige 2G 3G 4G 5G O-RAN-Lösung für Konnektivität in ländlichen

und städtischen Gebieten bereitstellt, gab heute bekannt, dass Vodafone Irland,

der beste und schnellste Netzwerkanbieter des Landes, als erster Open

RAN-Standorte im Nordwesten des Landes mithilfe der O-RAN-Software von Parallel

Wireless einführt, um an 30 Standorten den neuen 4G-Service schneller und

kostengünstiger bereitzustellen.



Die Nachfrage nach mobilen Breitbanddiensten steigt, aber die Mobilfunkbetreiber

sind mit Problemen bei der CAPEX- und OPEX-Bereitstellung konfrontiert, wenn sie

ihren Endbenutzern eine breitere Abdeckung oder höhere Kapazität bieten wollen.







3G-, 4G- und 5G-RAN-Lösungen auf der Grundlage einer universellen,

herstellerneutralen, hardware- und softwaredefinierten Technologie mit offenen

Schnittstellen zwischen den Komponenten. Open RAN ermöglicht es

Mobilfunkbetreibern, Funk-, Software- und Serverlieferanten zu mischen und

aufeinander abzustimmen und bietet so Lieferantenvielfalt, Flexibilität bei der

Bereitstellung und eine Reduzierung der TCO. Es wird prognostiziert, dass die

Ausgaben für Open RAN CAPEX bis 2026 über 40 Milliarden Dollar erreichen und

über 50% der gesamten RAN-Ausgaben ausmachen werden.



Vodafone ist ein führender Fürsprecher von Open RAN, da das offene Funknetz die

Innovation in der Branche vorantreibt, die Bereitstellungskosten senkt und eine

Bindung an bestimmte Anbieter vermieden wird. Kürzlich verpflichtete Vodafone

seine Anbieter dazu, die O-RAN-Split-Option 7.2 zu unterstützen, um die

Interoperabilität zu gewährleisten. Vodafone führt derzeit in der DR-Kongo und

der Türkei mit Parallel Wireless (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2978839-1&

h=4133822745&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D29788

39-1%26h%3D1028861329%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcdn.brandfolder.io%252FD8DI15S7%

252Fas%252Fc5tx5crn45cch6w3nrz39s%252FOpenRAN_VF_TK_Playbook_FINAL.pdf%26a%3DTur

key%2Bwith%2BParallel%2BWireless&a=T%C3%BCrkei+mit+Parallel+Wireless) TIP Open

RAN Versuche durch. Die ALL G cloud-native O- RAN-Lösung von Parallel Wireless

hat eine sehr starke Leistung, Servicequalität und Kostenvorteile für den

Betreiber gezeigt.



In Irland werden die Standorte auf einer O-RAN-Architektur mit einer Remote

Radio Unit (RRU) von Comba Telecom, einer Parallel Wireless Distributed Unit

(DU) und einer Central Unit (CU) Software aufgebaut, die auf einer vBBU (virtual Seite 2 ► Seite 1 von 3



Open RAN ist ein branchenweiter Ansatz zur Definition und zum Aufbau von 2G-,3G-, 4G- und 5G-RAN-Lösungen auf der Grundlage einer universellen,herstellerneutralen, hardware- und softwaredefinierten Technologie mit offenenSchnittstellen zwischen den Komponenten. Open RAN ermöglicht esMobilfunkbetreibern, Funk-, Software- und Serverlieferanten zu mischen undaufeinander abzustimmen und bietet so Lieferantenvielfalt, Flexibilität bei derBereitstellung und eine Reduzierung der TCO. Es wird prognostiziert, dass dieAusgaben für Open RAN CAPEX bis 2026 über 40 Milliarden Dollar erreichen undüber 50% der gesamten RAN-Ausgaben ausmachen werden.Vodafone ist ein führender Fürsprecher von Open RAN, da das offene Funknetz dieInnovation in der Branche vorantreibt, die Bereitstellungskosten senkt und eineBindung an bestimmte Anbieter vermieden wird. Kürzlich verpflichtete Vodafoneseine Anbieter dazu, die O-RAN-Split-Option 7.2 zu unterstützen, um dieInteroperabilität zu gewährleisten. Vodafone führt derzeit in der DR-Kongo undder Türkei mit Parallel Wireless (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2978839-1&h=4133822745&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2978839-1%26h%3D1028861329%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcdn.brandfolder.io%252FD8DI15S7%252Fas%252Fc5tx5crn45cch6w3nrz39s%252FOpenRAN_VF_TK_Playbook_FINAL.pdf%26a%3DTurkey%2Bwith%2BParallel%2BWireless&a=T%C3%BCrkei+mit+Parallel+Wireless) TIP OpenRAN Versuche durch. Die ALL G cloud-native O- RAN-Lösung von Parallel Wirelesshat eine sehr starke Leistung, Servicequalität und Kostenvorteile für denBetreiber gezeigt.In Irland werden die Standorte auf einer O-RAN-Architektur mit einer RemoteRadio Unit (RRU) von Comba Telecom, einer Parallel Wireless Distributed Unit(DU) und einer Central Unit (CU) Software aufgebaut, die auf einer vBBU (virtual