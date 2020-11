Die Koalition für App-Fairness fordert Aufsichtsbehörden in Europa auf, die Richtlinien des App Stores zu überprüfen und zu ändern Nachrichtenagentur: news aktuell | 19.11.2020, 14:46 | 10 | 0 | 0 19.11.2020, 14:46 | Brüssel (ots/PRNewswire) - Führende Unternehmen schließen sich zusammen, um ihre

Bedenken zu äußern und sich für gleiche Wettbewerbsbedingungen in Europa

einzusetzen



Die Koalition für App-Fairness (Coalition for App Fairness, CAF), ein

Zusammenschluss von europäischen und internationalen App-Entwicklern, gab heute

bekannt, dass sie ihre Anstrengungen verstärkt, um mit politischen

Entscheidungsträgern bei der bevorstehenden EU-Regulierung der Plattformen

zusammenzuarbeiten, wobei sie sich dafür einsetzen wird, die Rechte der durch

Apples ungerechte Politik geschädigten Entwickler zu wahren und die Wahlfreiheit

der europäischen Kunden zu schützen.





ihren Wunsch, Innovationen zu schützen, unter Beweis gestellt, indem mehrere

Untersuchungen bei der Europäischen Kommission sowie bei den französischen und

niederländischen Wettbewerbsbehörden durchgeführt wurden. Darüber hinaus möchte

die Koalition sicherstellen, dass die bevorstehende EU-Verordnung über

"Gatekeeper"-Plattformen die 10 "App Store Principles" (https://c212.net/c/link/

?t=0&l=de&o=2983727-1&h=4105807954&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D

0%26l%3Den%26o%3D2983727-1%26h%3D955414761%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fappfairness

.org%252Four-vision%252F%26a%3DApp%2BStore%2BPrinciples&a=%E2%80%9EApp+Store+Pri

nciples%22) widerspiegelt, eine Reihe von Leitregeln, die einen fairen

Verhaltensstandard im gesamten App-Ökosystem etablieren sollen. Diese Grundsätze

stellen sicher, dass jeder App-Entwickler, unabhängig von der Größe oder der Art

seiner Geschäftstätigkeit, Anspruch auf gleiche Wettbewerbsbedingungen und faire

Behandlung durch die App-Stores und deren Plattformbetreiber hat.



"Die Besorgnis darüber, dass verschiedene Praktiken von Apple in Bezug auf den

App Store und sein iOS-Ökosystem ein wettbewerbswidriges und unfaires Verhalten

darstellen, steigt an. Dies schließt die Verpflichtung für App-Entwickler ein,

die digitale Waren und Dienstleistungen verkaufen, die In-App-Käufe (In-App

Purchase, IAP) von Apple zu verwenden und eine Provision von 30% zu bezahlen",

sagte Damien Geradin, der externe Rechtsberater der Koalition.



Europäische Mitglieder machen die größte regionale Mitgliederbasis von CAF aus.

Derzeitige Mitglieder sind das österreichische medizinische Startup Breath Ball,

Französischer Musik-Streaming-Service Deezer, Spanischer Kindersicherungsdienst,

Qustodio, der skandinavische Medienkonzern Schibsted und unzählige andere, die

von Apples unfairen und monopolistischen Tätigkeiten betroffen waren.



"Apple übt unkontrollierte Macht und regelt die App-Stores mit einer derart Seite 2 ► Seite 1 von 2



