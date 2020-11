Der Minister für Wissenschaft und Technologie Wang Zhigang betonte auf einer Pressekonferenz des Zentralkomitees der KP Chinas

Peking (ots/PRNewswire) - "Die Eigenständigkeit in Wissenschaft und Technologie

fördert die internationale Zusammenarbeit auf hohem Niveau"



Ein Bericht von Science and Technology Daily:



"Wir halten die zentrale Rolle der Innovation in unserem

Modernisierungsbestreben bei und betrachten die Eigenständigkeit in Wissenschaft

und Technologie als strategische Grundlage für die nationale Entwicklung ..."





In den letzten Tagen haben die neuen Ideen zu Wissenschaft und Technologie aufder fünften Plenartagung des 19. Zentralkomitees der Kommunistischen ParteiChinas (KPCh) einige Leute im Bereich Wissenschaft und Technologie zu Gedankenangeregt. Warum wird Innovation in der gegenwärtigen Phase betont? WelcheMaßnahmen muss China ergreifen, um die Eigenständigkeit in Wissenschaft undTechnologie zu verwirklichen und die Innovation dabei zu fördern?Am 30. Oktober wurde eine Pressekonferenz zu den auf der fünften Plenartagungdes 19. Zentralkomitees der KPCh vorgeschlagenen Ideen abgehalten. Wang Zhigang,Sekretär der Parteiführungsgruppe des Ministeriums für Wissenschaft undTechnologie und Minister für Wissenschaft und Technologie, gab seine Antwort:"Wissenschaftliche und technologische Innovationen haben immer eine wichtigeRolle für die nationale Entwicklung und den menschlichen Fortschritt gespieltund ihre Rolle wird immer wichtiger.""China ist in eine neue Entwicklungsphase eingetreten, in der eine neue Idee undein neues Entwicklungsmuster etabliert werden müssen", sagte Wang. Das Dokumentmit Vorschlägen der Parteiführung zur Ausarbeitung des 14. Fünfjahresplans(2021-2025, FJP) für die nationale wirtschaftliche und soziale Entwicklung unddie langfristigen Ziele bis zum Jahr 2035 wurde auf der fünften Plenartagung des19. Zentralkomitees der KPCh angenommen. Es wird vorgeschlagen, die zentraleRolle der Innovation in Chinas Modernisierungsbestreben beizuhalten, dieEigenständigkeit in Wissenschaft und Technologie als strategische Grundlage fürdie nationale Entwicklung zu betrachten und sie mit spezifischen Anordnungenganz oben auf alle Planungsaufgaben zu setzen.Es ist nicht nur das erste Mal, dass die KPCh dies im Vergleich zu den früherenFünfjahresplanen getan hat, sondern auch ein strategisches Entwicklungskonzeptdes Zentralkomitees der KPCh mit Xi Jinping als Kern, das auf dem aktuellenEntwicklungstrend der Welt und dem Ausblick in die Zukunft basiert.Laut Wang ist es erwähnenswert, dass das Zentralkomitee der KPCh diestrategischen Richtlinien und Maßnahmen in Bezug auf wissenschaftliche undtechnologische Innovationen kontinuierlich entwickelt and mit der Zeit Schritt