Arjowiggins reagiert mit revolutionärem lichtdurchlässigem Barrierepapier auf Nachfrage nach nachhaltigen Verpackungen

Paris (ots/PRNewswire) - Der weltbekannte Papierhersteller Arjowiggins hat

Sylvicta auf den Markt gebracht - eine bahnbrechende neue nachhaltige

Alternative zu Kunststoffen in Verpackungen.



Sylvicta ist ein lichtdurchlässiges und funktionelles Papier, das für den

Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist. Seine fortschrittlichen

Barriereeigenschaften ermöglichen es, die Konservierung von Lebensmitteln oder

empfindlichen Produkten zu optimieren, genau wie bei herkömmlichen Kunststoff-

und Aluminiummaterialien, jedoch mit einer deutlich geringeren Umweltbelastung..

Das neuartige Papier ist vollständig recycelbar, kompostierbar, im Meerwasser

abbaubar und wird aus erneuerbaren Rohstoffen hergestellt.





Der entscheidende Vorteil von Sylvicta liegt in seiner sehr hohenSauerstoffbarriere - die Hauptursache für den Verderb von Lebensmitteln. Diesbedeutet, dass die Lebensmittelverschwendung reduziert werden kann, indem dieHaltbarkeit über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg, d. h. Transport,Einzelhandel und Verbraucher, verlängert wird.Mittels präziser Faserveredelung haben die erfahrenen Forschungs- undEntwicklungsteams von Arjowiggins dieses einzigartige lichtdurchlässige Papiermit einer natürlichen Bindung ohne schädliche Chemikalien entwickelt. DasErgebnis ist ein Papier mit einer Barriere gegen Sauerstoff, Aromen, Mineralöleund fetthaltige Lebensmittel.Auch bei der Weiterverarbeitung in herkömmlichen Verarbeitungslinien bietetSylvicta unbegrenzte kreative Möglichkeiten: Es kann foliengeprägt, beklebt, imOffset-, Tiefdruck- und Flexodruckverfahren bedruckt, metallbeschichtet oder mitheiß- oder kaltversiegelbaren Materialien beschichtet werden.Darüber hinaus arbeitet Arjowiggins mit Verpackungskonvertierern zusammen, umeine umfassende Anwendungspalette für Sylvicta anzubieten wie z.B. Beutel fürTrockenfrüchte,Salat-Tüten, Verpackungen für feste Seife, Tüten für Tiernahrungund Einschweißpackungen für Schokoriegel bis hin zu metallbeschichtetenVerpackungen für Butter oder Margarine.Die Sylvicta-Marken beantworten die Nachfrage des Marktes nach nachhaltigenAlternativen zu Einwegverpackungen und flexiblen Schichtstoffen und tragen dazubei, die Verwendung von Kunststoffen in Verpackungen zu reduzieren oder diesesogar ganz wegzulassen. Das Papier ist die ideale Lösung für die Schaffung einerweltweiten nachhaltigen Kreislaufwirtschaft, da es in bereits bestehendeRecycling-Systeme integriert werden kann."Trotz der anhaltenden Tendenz hin zu nachhaltigeren Verpackungen sindKunststoffe vor allem aus praktischen Gründen nach wie vor eine beliebte Wahl.Bisher werden für den Großteil des bestehenden Angebots, hauptsächlich fürEinwegverpackungen, nicht recycelbare, mehrschichtige Verbundfolien ausKunststoff oder Aluminiumfolie verwendet", erklärt Christophe Jordan,Abteilungsleiter für lichtdurchlässiges Papier bei Arjowiggins."Mit Sylvicta können diese durch vollständig recycelbare, kompostierbare undbiologisch abbaubare Papierverpackungen ersetzt werden. Dieses Produkt isteinfach revolutionär."Sylvicta wird gemäß der extrem hohen Umweltvorschriften für lichtdurchlässigePapiere bei Arjowiggins hergestellt. Es ist FSC- und PEFC-zertifiziert, wird aneinem Standort mit ISO 14001-Zulassung hergestellt, und wird durch dasEmissionsausgleichsprogramm des World Land Trust kompensiert.#ChoosePaperWeitere Informationen zu dem lichtdurchlässigen Barrierepapier Sylvicta vonArjowiggins finden Sie unter:sylvicta.arjowiggins.comoder anrufen bei +44 (0) 1227 813500Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1315501/Sylvicta_Pouch_and_sachets.jpgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/150648/4767819OTS: Arjowiggins