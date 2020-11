Zweiter COVID-19-Kandidat von RedHill Biopharma, RHB-107, von der FDA für Phase-2/3-Studie bei symptomatischer COVID-19-Erkrankung zugelassen

Tel Aviv, Israel und Raleigh, N.c. (ots/PRNewswire) - Die FDA genehmigte den

IND-Antrag für die Phase-2/3-Studie mit RedHills zweitem neuen

COVID-19-Kandidaten RHB-107 (Upamostat), einem oral verabreichten neuen

Serin-Protease-Inhibitor mit nachgewiesener antiviraler und potenzieller

gewebsschützender Wirkung



Die Phase-2/3-Studie soll die ambulante Behandlung von Patienten mit

symptomatischer COVID-19-Krankheit - der überwiegenden Mehrheit der behandelten

Patienten - evaluieren.





Seite 2 ► Seite 1 von 5

RHB-107 hat eine starke Hemmung der viralen Replikation von SARS-CoV-2 in einemmenschlichen Bronchialzellmodell gezeigt und zielt auf eine Wirtszellkomponenteab, die an der viralen Replikation beteiligt ist, wodurch das Resistenzpotenzialaufgrund von Virusmutationen minimiert wirdParallel dazu treibt RedHill sein Entwicklungsprogramm mit Opaganib bei schwererCOVID-19-Pneumonie zügig voran; die Phase-2-Studie in den USA ist vollständigrekrutiert, wobei die ersten Daten innerhalb weniger Wochen erwartet werden, undeine globale Phase-2/3-Studie, an der mehr als 50 % der Patienten teilnehmen,wobei die ersten Daten im ersten Quartal 2011 erwartet werden, um potenzielleAnwendungen in der Notfallmedizin zu unterstützen.RedHill Biopharma Ltd. (https://www.redhillbio.com/RedHill/) (Nasdaq: RDHL)("RedHill" oder das "Unternehmen"), ein spezialisiertes biopharmazeutischesUnternehmen, gab heute bekannt, dass die US Food and Drug Administration (FDA)den IND-Antrag (Investigational New Drug) des Unternehmens für einePhase-2/3-Studie zur Untersuchung von oral verabreichtem RHB-107 (Upamostat)[1]bei Patienten mit symptomatischem COVID-19, die keinen Krankenhausaufenthaltbenötigen, genehmigt hat."Dies ist ein bedeutender Meilenstein in unseren Bemühungen zur Bekämpfung derAuswirkungen der COVID-19-Pandemie. Die Möglichkeit, Patienten früher im Verlaufder COVID-19-Krankheit mit einer oralen Therapie zu behandeln, die eineBehandlung außerhalb des Krankenhauses ermöglicht, ist von entscheidenderBedeutung angesichts des großen Anteils von Patienten, die nicht ins Krankenhauseingeliefert werden, aber immer noch ein hohes Risiko für ein Fortschreiten derKrankheit haben", sagte Dr. Terry F. Plasse, Medizinischer Direktor bei RedHill. "Mit RHB-107 und Opaganib[2] verfügt RedHill über zwei neuartige oraletherapeutische Kandidaten im Spätstadium, die das Potenzial haben, dieAuswirkungen der COVID-19-Krankheit zu verringern. Beide zielen auf Komponentender Wirtszelle ab, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Resistenz aufgrund desAuftretens von Virusmutationen möglicherweise minimiert wird."